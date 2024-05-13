國泰證券領先業界推出「股息再投資」打造複利效益再加乘

國泰證券察覺「月月配」、「高股息」更是吸引投資人目光的熱搜關鍵字，為了協助投資人一鍵搞定存股股息再投入，2024年4月25日領先業界，首創定期定額「股息再投資」新服務，一鍵自動化將股息再投入資本市場，加速擴大投資部位，進而打造「複利」效果，讓財富規模如巴菲特滾雪球投資術般越滾越大。

全球金融市場受到地緣政治風險以及美國聯準會最新利率決策在「鴿」、「鷹」間搖擺不定的影響，表現詭譎多變，國泰證券觀察，規律且長期投資有助於分散市場動盪之風險。根據臺灣證券交易所最新統計，2024年4月單月台股定期定額扣款金額已衝高至124.56億元，創新高紀錄，且今年前四月累積已達448.5億元，年增率超過七成，定期定額存股已儼然成為投資顯學。

國泰證券表示，隨著喜愛透過定期定額進行長期布局的「定投族群」持續增加，定期定額搭配「高股息ETF」標的之組合，已成為多數小資族為自己放大薪資的投資心法之一，若能善用領到的股息，滾入再投資，更有機會進一步提升整體報酬表現，舉例來說，以定期定額戶數冠軍的國泰永續高股息（00878）為例，期間模擬從2021年1月1日至2023年12月31日，投資為期3年，假設每月5日透過國泰證券App定額投入1萬元，若使用「股息再投資」功能，到2024年將比「股息沒有再投資」的策略多出2張00878的股票。

國泰證券透過業界首創「股息再投資」功能，希望協助投資人善用股息，創造複利、放大報酬率，若再搭配「智慧加減碼」功能，進行逢低加碼策略，當申購的台股定期定額投資標的下跌或上漲幅度超過季均價時，自動調整申購金額；最後，搭配國泰證券「日日扣」服務，彈性調整申購進場時機，投資人能更有效分散投資風險，靈活操作定期定額投資。

國泰證券秉持普惠金融之精神，持續優化台美股定期定額服務，目標為投資人打造「小資生活圈」，目前台股定期定額已囊括93檔股票、124檔ETF任客戶挑選，同時開創多項定期定額加值服務、降低申購金額門檻以及很優惠之手續費，國泰證券持續探討客戶需求，進而解決投資旅程之痛點，期許成為投資人累積財富道路上的最佳幫手。