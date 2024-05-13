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買00940被同事笑是韭菜…破發還未站回發行價該認賠？ 存股達人：沒那麼不堪

聯合新聞網／ 存股方程式
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

元大台灣價值高息（00940）上市之後，至今始終無法站回10元的發行價，也讓數十萬參與申購的投資人鬱悶至極，甚至淪為他人的笑話對象。

最近不少參與申購的版友來訊表示，常常被同事取笑為「韭菜」，又擔心跌破發行價的00940無法如期配息，因此想認賠出清，轉存00878、00919...等標的，這樣就不用成為同事茶餘飯後的取笑對象、不需擔心配息問題。

首先，說說版主對於高息型ETF的看法。

版主始終認為市面上的高息型ETF都大同小異，不論選股邏輯如何不同，台股高殖利率的股票都是相同的幾十檔，差別在於各家高息型ETF成份股權重各自不同而已。

從元老的0056、到00940、再到甫上市的00944，版主真的覺得都是差不多的產品，只要規模夠大、流動性充足，都適合長期持有。雖然00940暫時無法站回發行價、也可能暫時有無法配息的風險，但既然成分股都差不多、既然都適合長期持有，與其換股操作，不如安心持續累積增持股數，現在的低價不正是掃貨的良機嗎？股價遲早站回發行價、配息相信會逐漸趨於穩定，耐心等待、耐心投資是當前的首要任務。

其次，該如何看待周遭同事朋友的取笑？版主認為，這個問題完全不是問題，就把這些取笑言論當成「干擾存股的市場雜訊」即可。

存股是一場長達20年、30年的馬拉松，過程一定會碰到非常多動搖存股意志的雜訊，每一項雜訊都是一種考驗，唯有撐過這些考驗才能享受存股的甜美果實。0056、00878、00900都曾經很長一段時間跌破發行價。00878首次配息僅每股0.05元，投資人罵翻；00900跌破發行價（15元）時間長達約兩年，最低甚至跌破10元，最近才站上發行價。如果因為頭幾次配息不好或跌破發行價就放棄投資，如何享受後續存股果實！

00940再怎麼差，頂多就是頭幾次配息差一點（最差就是暫時無法配息）、站回發行價耗時長一點，撐過這段時間，相信配息應會趨於穩定，就看您是否有堅強的存股意志。

存股這條路常常是很孤獨的，只要走在對的路上，他人的訕笑攻擊無須在意。如果因為他人的攻擊就放棄，換股操作之後如果持續遭到他人嘲笑攻擊，是否要再次換股操作呢？00940沒那麼不堪，真正要磨練的是存股意志。

另外，千萬不要以做價差的角度看待高息型ETF。很多人當初申購00940，是抱著上市之後短線賺一波的想法，如今遲遲無法站回發行價才會叫苦連天。高息型ETF波動性不大，絕對不是做價差的好標的；想做價差，就把注意力轉往其他非高息型產品。穩定累積持股數量、增加每季每月的現金流才是面對高息型ETF的正確態度。

最後版主再次提醒「殖利率不等於報酬率」，如果距離開職場還很久，報酬率絕對比較重要，建議還是以市值型或科技型為主；強調高殖利率的高息型ETF，比較適合已退休或即將退休人士。長期投資，市值型或科技型產品的表現會遠勝高息型。版主目前仍舊會以台美市值型與科技型ETF為核心配置，搭配少部分高息型做為衛星配置，畢竟以版主的年紀，報酬率的重要性遠大於殖利率。當然，究竟該重視殖利率或報酬率，這也沒有標準答案，各自喜歡就好。

該賣出00940，換股操作嗎？畢竟00940才剛上市沒多久，多觀察一些時間吧。如果是版主，會耐心繼續投資00940。

版主沒有00940。本文對於00940的看法僅供參考，實際投資決策由版友們自行審慎評估。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00940元大臺灣價值高息 00944野村台灣趨勢動能高股息 ETF 月配息

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