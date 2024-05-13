中信中國高股息（00882）一路漲…投資人紛紛解套！ 專家：傳陸人買港股擬減免20％股息稅

2024年5月初雪大在FB規模最大的00882討論區裡發了一篇貼文，想知道有多少投資人堅持下來，果不其然引發了廣大的回響。

雪大稍微統整了一下網友們的回覆，基本上還抱著的股民算多數，但是許多人很明顯是迫於無奈的心情，越跌越不敢加碼，又不甘願即時止損，只能眼睜睜看著帳面損失擴大。

為了回饋廣大群友的點讚支持，雪大承諾兩百讚就寫專文聊聊，這不就來兌現了。

都說研究一檔ETF，首要研究她的選股邏輯。

中國信託恒生中國高股息ETF基金（00882）追蹤的是恒生中國高股息率指數，是一支成分股為港股的指數。

恒生中國高股息率指數旨在反映於香港上市而非賭場及博彩或煙草行業的高股息率內地公司之整體表現。

很多人擔心00882會受到大陸經濟下行影響，所以越跌越不敢買，完全把巴菲特和查理芒格的投資理念拋到九霄雲外。

比起關注價格波動和市場先生搖擺不定的情緒，投資人更應該要關注企業的價值、護城河、獲利能力、分紅能力等。

畢竟買股票就是買生意，就是當公司的股東。

股票不是彩票，投資不是賭博。

就算公司的股價被市場先生低估到趨近於零，只要公司有資產、有獲利能力，在我們心中就應該有個價值。

先來看看00882的前五大成分股：

中國宏橋：這家公司是大陸500強民營企業之一，更是全球特大型鋁業生產企業和全球領先的鋁產品製造商。 中國神華：這家公司是全球領先的以煤炭為基礎的綜合能源上市公司，主要經營煤炭、電力、新能源、煤化工、鐵路、港口、航運七大板塊業務，以煤炭採掘業務為起點，利用自有運輸和銷售網路，以及下游電力、煤化工和新能源產業，實行跨行業、跨產業縱向一體化發展和運營模式。 東岳集團：大陸氟矽行業龍頭企業，建成了全球一流的氟矽材料產業園區和完整的氟、矽、膜、氫產業鏈和產業群。 中信銀行：英國Brand Finance發布《2024年全球銀行品牌價值500強》榜單排名全球第19位。 中國光大銀行：英國Brand Finance發布《2024年全球銀行品牌價值500強》榜單排名全球第38位。

你們覺得這些公司會因為股價下跌就不是好公司了嗎？會因為股價下跌就沒有賺錢能力了嗎？

既然是主打高股息的指數，我們就來抽絲剝繭，好好看看前五大成分股2023年與2024年股息的變化。

中國宏橋從每股0.22元（包含期中特別分紅）變成每股0.29元。 中國神華從每股2.55元變成每股2.26元。 東岳集團從每股0.6元變成每股0.1元。 中信銀行從每股0.329元變成每股0.356元。 中國光大銀行0.19元變成每股0.173元。

或許有人覺得並沒有每家公司的分紅都提升了，但別忘記這檔ETF選股邏輯就是看分紅，如果某家公司分紅退步太多，很可能會被降權重或甚至剔除。

我想這就是買指數型ETF的好處吧？

省去了自行選股和研究與管理個股的時間和精力，把一切交給選股邏輯來操盤，讓汰弱留強的機制去表演。

最後來聊聊一個市場消息，請注意此消息尚未被證實，請勿當作任何投資的依據。

這是一則關於港股通或將減免紅利稅的傳聞有關，消息來自彭博通訊社。

內容大致如下：大陸監管機構正考慮減免內地股民通過港股通投資港股時，在取得股息紅利時所需繳納的20%的所得稅。

要知道，對於大陸人通過港股通買港股的時候，如果有股利會被扣掉20%的所得稅。

你說這不會影響投資人的判斷或意願嗎？

當然會。

所以這也是為什麼長期一檔股票在A股和H股存在價差的最大關鍵。

舉例來說，中國神華的A股以2024年5月10日收盤價來看是每股40.97元人民幣，港股則是每股36.5元港幣（相當於33.75人民幣）。

H股是不是正好接近打8折的行情。

儘管這項傳聞尚未被證實，但結合監管層一系列的改革政策態度，這個傳聞為真的概率雪大認為似乎不小。

如果這個政策真的能落實，那麼對於港股來說可就真的很重磅了。

一直以來，港股都是以全球價值投資人的地獄地著稱。

這就如同一個魔咒，即使是A股再到港股上市的A+H股，兩地的估值和殖利率往往都有很大的差距。

為什麼會這樣呢？

除了港股市場長期以來缺乏流動性導致的估值溢價偏低（對應殖利率就高）之外，最主要的原因還是在於兩地實現的股息紅利稅率的差別。

以A股來說，如果你持股期限在1個月內取得紅利，要按20%的稅率徵稅；持有1月以上1年以內，紅利稅率減半為10%；持股超過1年，免征紅利稅。

目的是希望培養和鼓勵股民長期持有和投資的理念，我認為是非常棒的舉措。

但港股不同，根據目前相關稅收政策，大陸投資者直接在港股投資所取得的股息紅利按照20%的稅率代扣個人所得稅。

若是通過港股通管道投資於在香港上市的中資非H股上市公司，還需額外再被代扣10%的所得稅，加起來的高達30%。

除非是大陸股民連續持有的H股滿12個月才可以免征被代扣的10%企業所得稅，即便如此至少還有20%的紅利稅是跑不掉的。

這就導致了兩地股息率和股價的巨大差異，這個問題其實很早之前就被投資者所質疑和爭議，也引起了監管部門的關注。

畢竟沒道理同一家公司的股票，在兩個市場存在如此大的價差。

2024年兩會期間香港證監會主席就有過類似的建議，近期監管層在對港股五大新舉措中雖然沒有提到減免紅利稅，但這個方式符合助力香港提升國際金融中心地位的目標。

綜合以上判斷，雪大認為這個傳聞或將成真。

過去很長一段時間，港股的流動性那麼差，導致上市企業估值得不到更好溢價，實際融資的可操作空間也大打折扣。

企業不願意去，股民也不願意來。

而大陸投資者通過港股通投資港股本身就各種門檻限制重重，而且還有比A股更高且不夠合理的紅利稅這個攔路虎，大家自然就都更加不願意過來了。

如今這簡直就是一個港股僵局，若要打破這個僵局，就是要想方設法提高港股流動性。

最簡單有效的就是減免港股通的紅利稅，直接讓資金看到減稅後港股高息股更有吸引力。

如果傳聞真的落地，未來還會有更大量的資金南下買港股高息股，進而盤活港股的流動性，修復港股一直以來的低估困境。

大陸目前民間巨額的存款規模、以及誇張的搶購政府低息債，這些都說明什麼？

首先是股民信心不足，其次是資產荒。

現在大陸缺的從來不是資金，而是優質資產。

能跑贏長期國債利率又足夠安全的產品，股市裡面業績發展穩健且高分紅的資產，算是為數不多的選擇。

疫情之後，A股的高息股就成為了最被看好的資產，過去已經至少漲了兩輪行情，分別是中特估和週期行業景氣回升。

其實港股的高息股也是一個很不錯的資產，但正如同前面所說，現在攔路虎太多。

只有當政策開始針對這個問題進行改革，困境才可能會得到有力解決。

如果這個紅利稅真的如傳聞那樣減免，那麼必然還會有大量資金來追逐，最終填平A股和H股的價差。

在兩地互聯互通更加便利的背景下，這個差距幾乎就可以說是無風險的套利紅利了。

因此這個紅利稅未必是直接完全取消的，最有可能的情況是對港股通的紅籌股取消額外10%紅利稅率，然後引進類似A股這樣的根據持有時間長短劃分稅率的制度。

無論是哪種方式，對於港股高股息股票來說這都會是個巨大的利好。

這類股票包含港股中大量高分紅的國企、央企，這些公司剛好同時契合A股中特估的邏輯。

另外還包括一些長期盈利能力和分紅能力都較強的行業龍頭，尤其是A+H兩地上市的能源、基建、消費領域優秀企業。

至於00882會不會受到影響？

就看你們自己的判斷了，畢竟雪大從來不薦股，更沒有能力預測漲跌。

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