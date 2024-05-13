00878股價創高 本周除息

台灣受益人數最多的ETF 國泰永續高股息（00878）股價上周創下歷史新高，10日股價衝破23元，收在23.12元，單日漲幅達1.27%，不僅大幅領先其他高股息ETF，也贏過台股大盤0.94%的漲幅，讓125萬股民歡呼「配息、價差都賺到！」國泰永續高股息即將於本周除息，想要參與第二次配息的投資人，需留意16日為最後買進日。

台股10日開高後持續走強，而投資人關心的高股息ETF表現則相當分歧，包含復華台灣科技優息（00929），以及上周剛掛牌的野村趨勢動能高息（00944）、群益科技高息成長（00946）均收跌，跌幅0.13%~1.2%不等。元大高股息（0056）、國泰永續高股息、群益台灣精選高息（00919）等則有0.24%~1%以上漲幅。

國泰永續高股息在電子、金融股轉強下，表現最為強勢，從開盤的22.89元，一路走高突破23元大關，終場收在23.12元，改寫股價新高。

加上日前驚喜公告本季每單位配息0.51元，換算年化配息率破9%，大幅超越市場期待，成為近期買盤重心。

至於股民們擔憂5月中下旬開始的高股息ETF換股潮，國泰永續高股息是否也會受到影響，國泰永續高股息經理人游日傑表示，國泰永續高股息產業配置均衡，有兩成金融股，再加上半導體、電子、傳產等助攻表現，選股注重企業的ESG表現、看的是過去三年的EPS，以及市值是否夠大，會避開景氣循環股，與近期新成立的高股息ETF重複持股較少，可望避開這一波換股影響。

法人分析，國泰永續高股息相較於其他高股息ETF，最大優勢就是有20%以上的金融股，觀察今年國內金融業陸續公布的獲利飆漲，配息表現亦優於過往，金融股成為飆升股，多檔表現強勢，以成分股來看，中信金占3.48%、元大金有3.10%、永豐金和國泰金則分別都是3.03%，今年以來四檔平均漲幅已有22%以上，國泰永續高股息成為受惠最多的ETF之一。