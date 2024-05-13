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長天期美債ETF 可長抱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
成交股數前十大之長天期債券ETF
成交股數前十大之長天期債券ETF

市場預期美國最快可望於下半年降息，經驗顯示，在2019年美國聯準會（Fed）暫停升息至最後一次降息期間，美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25%，高居各天期A級公司債券之冠。

投資人看好長天期美債ETF將迎來Fed降息後的長多行情，紛紛進行卡位，債券型ETF受益人數逐月創新高，已來到158萬人以上。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）經理人黃鈺民表示，Fed去年11月宣布暫停升息後，美國10年期公債殖利率已從近5%的高點回落至4.4%以下，殖利率下跌表示債券價格上漲，也反映出投資人對利率政策即將鬆綁的預期。美國從2022年啟動升息循環，目前美國利率仍維持在相對高點，長天期債券「存續期間」較長，利率敏感度較高，如果Fed開啟降息循環，市場利率將有機會下降，長天期債券價格將有機會上漲，進一步獲取資本利得，因此，現階段投資長天期債券可兼顧資本利得及較佳息收雙優勢。

黃鈺民表示，對債券投資人來說，最常用來參考的指標就是債券信用評等，可以用來評估債券是否有違約風險，違約風險就是拿不到當初約定的本金或利息，通常評等越高的債券違約風險越低。依據S&P標準普爾、Moody's穆迪、Fitch惠譽等三大信評公司的分類標準，若是評級在BBB（含）以上為投資等級，違約風險相對較低，A投資級的信評又優於BBB級，A級公司債因財務體質較為健全，違約機率小，能創造較佳報酬表現。

美債ETF受到市場降息預期變化牽動，價格仍處於相對低位，吸引元大美債20年ETF買盤湧入。根據彭博資訊，美國20+年公債指數表現，在2006年、2018年最後一次升息至首次降息間，都上漲11%左右；2007年、2019年首次降息至最後一次降息期間，分別上漲42%及26%，均優於同期間S&P500指數表現。目前投資等級公司債殖利率仍處於相對高點，且最大風險「利率持續走升」已消除，債券ETF兼具高息收與避險功能，適合現階段逢低布局。

債券ETF 美國聯準會 降息

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