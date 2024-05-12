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00929單壓比00878+00919+0056組月配息更有效率！ 存股哥：成本更低但風險也相對高

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00929單壓比00878+00919+0056組月配息更有效率！ 存股哥：成本更低但風險也相對高

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

昨（10日）天分享00878+00919+0056組月月配1萬元需要的張數及金額，但其實更有效率的是單壓00929，現在一張就是配200，月月配1萬就是50張，最直覺又好懂。

以目前00929股價來看月月配1萬只要拿出100出頭萬就可以了，相較於00878+00919+0056共需132.1萬便宜不少，但這麼做風險也相對高些。

原因大家也知道了，00929就是重攻擊、偏積極的標的，成分股全都科技股跟電子股，股價起伏也比較大，可以預期空頭時應該不會像00878或00713那樣抗震。

如果你要用00929當成質押的主力標的，那維持率的振幅也會比00878、00713這種穩健的標的還要大，以近期高點21.87、低點19.31為例，如果壓100張00929借100萬，那維持率在短短一個月跌幅就達到25%。

我認為這樣維持率跌幅並不是太理想，因為這一個月只是回檔而已連真正的空頭還算不上，我用第一金質押時，2022的維持率跌幅最大還不到25%，如果遭遇空頭你又以00929當質押主力，那風險當然就比較大些。

當然每個人對於不同的標的有不同的看法，以我來說我就把這些主流的高股息全包，這樣要穩健有穩健，要積極有積極，質押的選擇也可以更有彈性。

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