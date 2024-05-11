00878+00713+0056本來用三檔組月配息！ 存股哥「因效率更好」：現把它換成00919

今（10日）天國泰永續高股息（00878）股價衝上歷史新高23.12，本季股息也是上市以來最高紀錄0.51，很多人覺得很貴價格太高了，但我倒是覺越來越便宜，更準確的說應該是CP值更高了。

原因就是因為殖利率提升，你現在用每1塊錢領到的股息數量，反而比過去股價較低時還要高，你也可以說現在的高價反而便宜，過去的低價反而昂貴。

槓桿哥統計月月配現金流與殖利率已經一段時間了，直接拿出去年9月初時試算的紀錄，當時以00878+00713+0056組月月配，試算每個月月配1萬元需要的張數及金額，當時每支都需要大約65萬左右你才能拿到月月配至少1萬的現金流。

過了大約才8個月，月月配1萬元的門檻已經下降不少，另外我把00713替換成00919，因為殖利率更高、效率更好，直接對比前後兩張圖所需的金額，應該能感受到明顯的變化，甚至00919還不用掏出40萬就可以每季配至少1萬。

當然，你越早開始布局，持續增加張數，現在享受的就是領更多的股息、漲更高的股價以及累積更多的獲利，因為你是佈局在上升曲線中的每一個點位，等到股價漲到最高點，你過去布局的點通通都賺錢。

所以「昂貴」與「便宜」千萬不能憑空感覺，用玄學式的角度來判斷，你必須有自己的一套方式，才不會誤判形勢，在人人喊貴的時候跟著羊群走，殊不知錯過了布局的大好時機。

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