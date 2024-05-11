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00878飆破23塊…之前買進者全賺錢！ 存股哥：逆風更該把握機會增加張數、壓低成本

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

如果你堅持長期投資、股息再投入、持續買進這幾個簡單的策略，你有很大的機率體會到存股人才懂的浪漫，那就是股息價差一起賺。

槓桿哥的信仰國泰永續高股息（00878）今（10日）天盤中突破23大關，最後收23.12，這也代表一件事，只要在今天之前買進00878並持有的現在的人，通通都賺錢，除了帳面上的報酬之外，也賺到持有期間的所有股息，抱得越久賺得越多。

機會與財富始終流向耐心等待的人，在00878跌到15開頭時我不斷買進，漲到18、20人人喊貴的時候我不斷買進，漲到21、22時我不惜出清其他資產繼續買進，我相信00878就是有那個實力。

我目前100.3張878，成本18.56，帳面+$457,368（24.57%），下個月領股息$51,153，隨著時間的過去，我的張數、股息只會累積得越來越多。

強如00878也會有遇到逆風的時候，剛上市沒多久即被破發、首季股息不如預期、空頭跌到15塊錢、也遭遇幾次回檔被說跌落神壇，但我覺得關鍵是在這些逆風時能不能把握機會增加持股張數、壓低成本？

如果一遇到恐慌就急著出清手上的優質資產，那歷史可能只會不斷上演，看到好題材好標的進場、股價漲高不敢買、股價下跌反而急著賣，不是大賠小賺不然就是沒賺沒賠，最後股價漲得更高時才在懊惱當初自己做得決定。

擁有信仰本來就不是一件容易的事，你必須支付的代價就是日復一日不斷接受考驗，但我相信，最後拿到的勝利果實味道也特別甘甜。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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