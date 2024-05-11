永豐投顧：高息ETF換股潮來臨 選股留意防禦性

指數雖撐在高檔，但類股輪股快速，並不好操作，尤其原先的AI領頭羊如世芯-KY（3661）、創意（3443）、M31（6643）、晶心科（6533）、力旺（3529）及智原（3035）等股價皆下挫至年線之下，留意資金自AI族群抽離情況。5月下旬開始，規模近9,000億元的六檔高息ETF將進行換股動作，在近期科技股弱勢表現下，選股以殖利率有所支撐的個股為標的並適度保留現金，等待下一波股市下跌後，逢低承接的機會，對於行情雖建議謹慎看待，但基於520前，政策概念股將有拉抬機會。

5月15日前上市櫃公司第1季財報將全部出爐，重量級法說會尚有5月14日的鴻海及5月23日的Nvidia的財報及展望，接著6月2日Nvidia CEO黃仁勳將來台演講，此為AI族群近期的最後利多刺激。若AI相關族群未能在這些利多訊息後，籌碼重新歸隊，重振雄風，那麼就必須等待籌碼適度沉澱後隨下半年業績成長，股價再做表現。

美國財報大致已告一段落，之後市場將聚焦美國通膨數據，照以往慣性，投資人對PPI（5月14日公布）、CPI（5月15日公布）及非農就業數據會用放大鏡檢視找尋線索，美股隨著數據而起落，但總體來說，美國最快於9月降息，時間點應不會改變，故期間股市因樂觀期許而上漲或因失望性造成賣壓，皆可為區間操作的依據。

從近期上市櫃公司陸續舉辦法人說明會來看，科技股對於第2季展望，除台積電（2330）堅守全年成長性不變外，多數公司表示能見度僅2~3個月，且以急單為主，第2季營收與第1季相比為持平或力求略微成長，上市櫃公司對於前景的看法明顯較前次法說會來的保守，雖然庫存已達健康水位，但需求端的拉貨動能仍然為弱需求，故科技股在上周法說會後，股價多有拉回，雖然上市櫃公司期許第4季AI PC及AI 手機新品出籠將可帶動換機潮，但以目前消費者對PC及手機的換機需求疲弱來看，或許受限於歐美高通膨環境下，消費者以民生物資為主要消費品，另中國大陸經濟不振，亦缺乏消費動力，尚難判斷高單價的AI產品是否能刺激消費者的購買慾望，故對於AI產品將帶動蓬勃的換機潮的假設先保持觀望。