快訊

有事找阿姨！桃園男童全裸被父趕出門 鄰居幫披外套施壓報警

伊朗頭巾禁令再起，女性頻遭打壓卻不曾放棄希望

配息出爐！00932年化配息率11.6% 00690年化配息率11.2%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
兆豐投信等權重系列指數，有利抵禦市場下檔風險、追求成長。資料來源：TEJ台灣經濟新報 兆豐投信整理 上述指數累計報酬率期間均為2018/01/01~2024/3/21 指數波動度為加權指數之β值。
兆豐投信等權重系列指數，有利抵禦市場下檔風險、追求成長。資料來源：TEJ台灣經濟新報 兆豐投信整理 上述指數累計報酬率期間均為2018/01/01~2024/3/21 指數波動度為加權指數之β值。

今年5月配息潮強強滾！兆豐投信有兩檔ETF迎接5月新局，分別是兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF（00932）之每受益權單位配發金額為新臺幣0.52元，依10日收盤價計算，年化配息率11.6%；兆豐臺灣藍籌30ETF（00690）之每受益權單位配發金額為新臺幣0.90元，依10日收盤價計算，年化配息率11.2%，這兩檔ETF除息交易日皆為5月16日，最後申購買進日皆為5月15日，預計收益分配發放日皆為6月17日，建議相對青睞息收的投資人可以把握機會。

兆豐投信指出，臺股加權股價指數在破2萬點後持續高檔箱型整理，搭配全球金融市場繼續關注居高不下的通膨議題，近期籌碼面相對向高成長及息收題材靠攏。面對今年5月新局，觀察台股型ETF市場有機可趁，不妨納入電子股類ETF為資產配置，加強資產成長力道的空間。

兆豐投信等權重家族中的老二「兆豐永續高息等權」，本次每受益權單位配發金額有新臺幣0.52元，且觀察以00932追蹤的指數「臺灣ESG永續高股息等權重指數」長期有助抵禦市場下檔風險，如統計過去六年多，該指數波動度為0.79，低於電子類股價指數的1.17及臺灣50指數的1.10，顯示其指數添加ESG篩選因子後，提高股利增長的機會，更能參與ESG永續產業題材的成長脈動，適合納入長期資產配置的一部分。

兆豐投信老字號的ETF「兆豐藍籌30」，本次每受益權單位配發金額有新臺幣0.90元，其所追蹤的指數相對鎖定藍籌股的企業財務能力，更持續聚焦篩選符合財務指標、股利發放指標等的上市公司，依股票市值由大到小排序，選取30檔成分股，長期觀察下，該指數有助抵禦個股輪動的市場波動，進而維持息收穩健度，更期能與臺股大盤指數維持有隨漲抗跌的行情。

兆豐投信表示，基金配息率不代表報酬率，建議投資人選擇ETF時，不僅多留意配息率與其追蹤指數的殖利率之差異，亦留意ETF公布配息率後，市場搶進下可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在配置臺股ETF時，建議將前述條件納入評估依據。

ETF 兆豐 月配息

延伸閱讀

00878股價站上23元…創下歷史新高！想拿0.51元配息16號最後買進日

00929又配0.2元…年化配息率逼近12％？ 存股達人：每月加薪一萬成本僅需100萬左右

00891其實是高股息ETF…超敢配年化超過9%！ 專家：投資人就是價差股息全都要

00878、0056、00919月領10萬股息加薪表公開！ 存股達人：5月的最新版本

相關新聞

兩大題材激勵 航海王領風騒 陽明奪成交量值雙冠王

貨櫃三雄財報將陸續公布，首先出爐的萬海（2615）交出第1季轉盈的成績，陽明（2609）及長榮（2603）的財報也備受市...

經驗顯示在利率高原期 新興主權與邊境債表現出色

美國4月非農就業數據低於預期，提升市場對於聯準會提前降息的期待，新興美元主權債近一週反彈約1.5%(截至2024/5/0...

台灣出口連6紅 是靠台幣貶值撐住？日默許「日圓弱勢」全因這理由…何時亞幣會轉強？

美元續強，美元指數周三（5/8）來到105.58，日圓匯率也持續走弱，引發亞幣競貶疑慮。

金控前四月獲利衝2,000億 可望寫歷史次高

13家金控前四月獲利出爐，已經逼近2,000億元，在僅剩富邦金尚未公布4月獲利之下，預期整體金控前四月獲利可望飛越2,0...

藍新科技結盟幣託集團 線上加密幣支付服務上路

台灣進入加密貨幣支付新時代。智冠集團旗下第三方支付業者藍新科技昨（9）日宣布，與全台最大加密貨幣交易所幣託集團合作，推出...

四大壽險累計前四月進帳552億

受惠今年以來美元升值，匯兌利益降低壽險業避險成本壓力，加上壽險持續操作海內外股票，累計前四月，已公布獲利的國泰人壽、台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。