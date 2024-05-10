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00878股價站上23元…創下歷史新高！想拿0.51元配息16號最後買進日
125萬股民嗨翻！國泰永續高股息（00878）創歷史新高，今股價衝破23元，收在23.12元，單日漲幅高達1.27%，不僅大幅領先其他高股息ETF，也贏過台股大盤0.72%的漲幅，讓125萬股民歡呼「配息、價差都賺到」！
台股今日開高後持續走強，台積電領電子股反攻，終場上漲148.07點，收在20,708.84點，漲幅0.72%，其餘盤面表現較佳的族群為航運、水泥、金融等。
而投資人關心的高股息ETF表現分歧，包含復華台灣科技優息（00929），以及昨日掛牌的野村趨勢動能高息（00944）、群益科技高息成長（00946）均收跌，跌幅0.13%~1.2%不等。而元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）等，則有0.24%~1%以上的漲幅。
其中00878在電子、金融股轉強的帶動下，表現最為強勢，從開盤的22.89元，一路走高突破23元大關，終場收在23.12元，改寫股價新高。
加上日前00878驚喜公告本季每單位配息0.51元，換算年化配息率破9%，大幅超越市場期待，讓百萬股民拍手叫好，表示00878配息、股價都不斷創新高，會趁著本次17日除息前，持續用力加碼買進。
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