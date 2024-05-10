快訊

伸狼爪十年？高雄曲棍球教練涉嫌性騷擾多人 市府重啟調查

聯合國大會將表決巴勒斯坦會員國申請資格！外交官曝：很可能通過

旅英女指老父被詐丟3千萬房 蘆竹警證實翁已報案做筆錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00878股價站上23元…創下歷史新高！想拿0.51元配息16號最後買進日

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

125萬股民嗨翻！國泰永續高股息（00878）創歷史新高，今股價衝破23元，收在23.12元，單日漲幅高達1.27%，不僅大幅領先其他高股息ETF，也贏過台股大盤0.72%的漲幅，讓125萬股民歡呼「配息、價差都賺到」！

台股今日開高後持續走強，台積電領電子股反攻，終場上漲148.07點，收在20,708.84點，漲幅0.72%，其餘盤面表現較佳的族群為航運、水泥、金融等。

而投資人關心的高股息ETF表現分歧，包含復華台灣科技優息（00929），以及昨日掛牌的野村趨勢動能高息（00944）、群益科技高息成長（00946）均收跌，跌幅0.13%~1.2%不等。而元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）等，則有0.24%~1%以上的漲幅。

其中00878在電子、金融股轉強的帶動下，表現最為強勢，從開盤的22.89元，一路走高突破23元大關，終場收在23.12元，改寫股價新高。

加上日前00878驚喜公告本季每單位配息0.51元，換算年化配息率破9%，大幅超越市場期待，讓百萬股民拍手叫好，表示00878配息、股價都不斷創新高，會趁著本次17日除息前，持續用力加碼買進。

00878今日漲幅強勁。
00878今日漲幅強勁。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00944野村台灣趨勢動能高股息 00946群益科技高息成長 ETF 季配息

延伸閱讀

退休金「2算法」都需要約2500萬以上！ 達人：每月要存60K多且持續35年才夠

0050、0056、00878、00679B…七檔ETF扛霸子有誰？ 破發努力中的00940也在內

00878擁有1200張這季股息高達61.2萬！ 不敗教主：好股票年輕人可定期定額買

兆豐、玉山、合庫、第一金、中華電…定期定額五、十年誰績效好？ 三種答案皆無重複

相關新聞

00878股價站上23元…創下歷史新高！想拿0.51元配息16號最後買進日

國泰永續高股息（00878）股價創下歷史新高，首度站上23元。

00713、00944、00915…三檔是當今最強高股息ETF！ 專家：要把握年底恐股價非1字頭了

股市達人股添樂表示，9日有一檔野村趨勢動能高息（00944）剛掛牌，他很少第一天就上市就湊熱鬧，不過一開盤就不囉嗦，直接買進20張「暖暖身」...

把00940換成元大金（2885）會比較好嗎？ 專家曝原因：我覺得不一定！

00940賣出換成元大金，會比較好嗎？

00944、00946有無破發非需要在意的事情！ 女子：除非是想短線進出賺價差

高股息ETF「破發」都不是投資人需要在意的事情，因為你的投資目的應該是「長期持有」，而不是「短線進出賺價差」。

00944上市即破發立刻「住套房」怎辦？ 專家：我買15.01元…大家要堅強！

00944掛牌第一天，想不到就加入破發俱樂部，急著與學長姐們一起取暖。

00878擁有1200張這季股息高達61.2萬！ 不敗教主：好股票年輕人可定期定額買

00878的特點在於股利分數，選擇最近一年跟3年的高股息成分股，所以可以維持穩定的配息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。