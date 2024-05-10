快訊

有感地震！ 上午9時35分花蓮縣國家級警報響

沈建宏二度暴走洩「還有更嚴重的事」 怒喊：錯了不承認更可悲

桃園小2男童被父裸體趕出門！鄰居曝他悲慘遭遇不只一樁

00944、00946有無破發非需要在意的事情！ 女子：除非是想短線進出賺價差

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

美國勞工部最新公佈，美國最新每週首次申請失業救濟人數為23.1萬人，申請人數較前週大幅提升，表示美國勞動市場正在降溫，因此市場期待Fed在這個情境下，「有利於降息決策」。

反映在股市及債券市場上，道瓊+0.85%、標普+0.51%、納斯達克指數+0.27%、費城半導體指數-0.64%；台積電ADR-0.56%。而美國10年期公債殖利率也達到近期低點。

也就是說，美國債券的價格有機會開始上漲，而且殖利率降低，那麼近期募集、開始建倉的債券ETF配息狀況跟價格可能都不會有之前的漂亮，例如昨天提到的中信優息投資級債（00948B）五月募集，以及已經募集完成的凱基美國非投等債（00945B）。

而昨天新聞焦點在00944跟00946有沒有破發，女子自己的觀點是覺得高股息ETF「破發」都不是投資人需要在意的事情，因為你的投資目的應該是「長期持有」，而不是「短線進出賺價差」。如果是想要靠高股息ETF馬上賺到一點錢，那可能需要多對產品屬性多一點認識。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00944野村台灣趨勢動能高股息 00945B凱基美國非投等債 00946群益科技高息成長 00948B中信優息投資級債 債券ETF 月配息 破發

延伸閱讀

0050、0056、00878、00679B…七檔ETF扛霸子有誰？ 破發努力中的00940也在內

00944、00946盤中「跌破發行價」！ 反而會是撿便宜的好機會？

00878擁有1200張這季股息高達61.2萬！ 不敗教主：好股票年輕人可定期定額買

00944上市即破發立刻「住套房」怎辦？ 專家：我買15.01元…大家要堅強！

相關新聞

00944、00946有無破發非需要在意的事情！ 女子：除非是想短線進出賺價差

高股息ETF「破發」都不是投資人需要在意的事情，因為你的投資目的應該是「長期持有」，而不是「短線進出賺價差」。

00944上市即破發立刻「住套房」怎辦？ 專家：我買15.01元…大家要堅強！

00944掛牌第一天，想不到就加入破發俱樂部，急著與學長姐們一起取暖。

00878擁有1200張這季股息高達61.2萬！ 不敗教主：好股票年輕人可定期定額買

00878的特點在於股利分數，選擇最近一年跟3年的高股息成分股，所以可以維持穩定的配息。

台股ETF 績效強強滾

全球AI迎接成長爆發期，近一年股市由科技股掛帥，相較於S&P 500上漲25.4%，台股加權股價指數漲幅30.7%，連帶...

0050、0056、00878、00679B…七檔ETF扛霸子有誰？ 破發努力中的00940也在內

2024已過了一季又一個月了，ETF的議題高熱度在相對的規模也成長不少，來看看這七檔扛霸子到底是誰吧！

00944、00946盤中「跌破發行價」！ 反而會是撿便宜的好機會？

時間於10點30分左右，兩檔皆跌破發行價，截止至11點前，00944最低來到14.93元，00946最低為9.96元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。