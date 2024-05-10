00944、00946有無破發非需要在意的事情！ 女子：除非是想短線進出賺價差

美國勞工部最新公佈，美國最新每週首次申請失業救濟人數為23.1萬人，申請人數較前週大幅提升，表示美國勞動市場正在降溫，因此市場期待Fed在這個情境下，「有利於降息決策」。

反映在股市及債券市場上，道瓊+0.85%、標普+0.51%、納斯達克指數+0.27%、費城半導體指數-0.64%；台積電ADR-0.56%。而美國10年期公債殖利率也達到近期低點。

也就是說，美國債券的價格有機會開始上漲，而且殖利率降低，那麼近期募集、開始建倉的債券ETF配息狀況跟價格可能都不會有之前的漂亮，例如昨天提到的中信優息投資級債（00948B）五月募集，以及已經募集完成的凱基美國非投等債（00945B）。

而昨天新聞焦點在00944跟00946有沒有破發，女子自己的觀點是覺得高股息ETF「破發」都不是投資人需要在意的事情，因為你的投資目的應該是「長期持有」，而不是「短線進出賺價差」。如果是想要靠高股息ETF馬上賺到一點錢，那可能需要多對產品屬性多一點認識。

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