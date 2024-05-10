00713、00944、00915…三檔是當今最強高股息ETF！ 專家：要把握年底恐股價非1字頭了

股市達人股添樂發布一則影片表示，9日有一檔野村趨勢動能高息（00944）剛掛牌，他很少第一天就上市就湊熱鬧，不過一開盤就不囉嗦，直接買進20張「暖暖身」；原因是他很看好該檔ETF，甚至它是這幾年最被低估的高股息ETF黑馬。

以下為影音內容：

為什麼會這樣做？

1.因為本身對這檔ETF是非常看好，很難相信為什麼僅有募集10幾億，在想是不是944這個數字，長輩比較不能接受；又或者是ETF的名稱可能少了一些關鍵字。

2.另外一個理由，就是想要做個紀錄，若時間拉長，回頭來看現在所說的看好這檔00944是否為正確。

先說結論，00944這檔應該會是這兩年編制規則最有競爭力的一檔，而且也是最特別的一檔。

為什麼是黑馬？理由1-核心特色

這一檔高股息ETF很特別，一般的高股息ETF聚焦在高殖利率，但是這檔別當成是高股息ETF，因為它同時結合強勢股，可以想成是買了一籃子的強勢股，又剛好這些強勢股又有高股息的條件：兩者屬性結合起來，是對這檔驚豔的地方所在。

這檔ETF在設計上，已經開創出了新的局面。

成分股就是強勢股

50檔公布的成分股裡面，通通在今年的表現都是很明顯的強勢股，幾乎有一半表現都比大盤好。

但也能同時兼具股息殖利率的條件，就算很多漲了50％、40％、30％...但是殖利率水平依舊可以維持在4％以上的標準，差一點也有2-3％。

理由2-助漲抗跌

又是趨勢又是動能，很容易讓人聯想到這個股票是不是暴漲暴跌的類型，因為股價漲這麼多會不會有突然反轉的可能。

根據過去指數回測，會發現這些強勢股，除了助漲，其實也抗跌。

數據可以看到跟過去電子指數，還有高股息指數，遇到空頭，跌幅相比起來是比較抗跌的。

當然，投信在掛牌前宣傳都寫很漂亮，極可能是抓過去一段歷史相對優勢的時間點來告訴投資人，所以自己做了一點功課：

就是撈最近4月份有一個1500點的修正，依據追蹤指數的表現，拿5月份要掛牌的ETF來說，00944、00946、00943，看到中間台股跌1500點的時間點，確實00944在該時間，是最抗跌的。

若對象是換成當前規模1500億以上個高股息ETF相比（00878是MSCI編制的指數，指數中心無法拉出來比較，換成另一檔00713），看到4月中暴跌千點的表現：

圖中可以觀察到，4月中1500點的修正，毫無疑問是00713表現最好最抗跌，再來00944居然是排在第二，比其他1500億以上規模的前輩都還要抗跌。

理由3-低重複與高分散

看圖就可以發現，目前其他都是1500億以上規模的ETF，00944跟其成分股就不太一樣，且前五大的成分股合計占比也比較低，00944僅有16％跟0056是差不多的。

如果前五大占比過高的話，就常常會因為幾個比較大的權值股的表現壓過其他成分股的表現，這樣就有一點失去ETF分散投資的精神了。

當然前五大表現好的績效，可能是其他檔ETF拿望遠鏡也看不到車尾燈，但假使是這樣，是否直接買其個股會好一點？

這是個人觀點，如果投資ETF還是比較偏向持股分散一點，就是這一點00944很對我的胃口。

所以公開預測，個人覺得00944應該是這兩年最被低估的高股息ETF黑馬，接下來的績效應該會讓大眾耳目一新。

過往預測盤點

00878當初要掛牌的時候，就說過00878是0056投資人的新選擇，發布影音的時候，00878都還沒有掛牌。

在2022年9月也說過，當時00713改成季配息，也跟大家報告這檔會變成高股息ETF的主流，果不其然後續的規模一路往上走，股價也快到60元了。

去年也大膽預言00929，是復華投信最近幾年最強的ETF，發文的時候當時00929也還未掛牌，至今00929是台股規模第4大的高股息ETF。

我很少會預測，但是只要敢預測，個人認為準確度都還算蠻高的，當然都是有一定的背後數據支撐的，絕非亂講的。

股添樂心目中最強3檔高息ETF

最強的定義不只要配息穩定，且還要是最會漲的，就是股息跟價差要同時兼顧就是這三檔：

1.元大台灣高息低波（00713） 2.凱基優選高股息30（00915） 3.野村趨勢動能高息（00944）

00915算是遺珠之憾，因為它真的是低調到，連掛牌我都不知道，現在事後回頭來看，它確實是真的非常厲害，今年績效第一，這檔從15元已經漲到26元了。

00944是這三檔中股價最便宜的，這些類型的ETF，不用去想永遠會在15元等投資人，一定會隨著時間慢慢往上走；00713掛牌5-6年已經漲到快60元。

數字都不會騙人，看圖就可以知道為什麼00713、00915厲害，跟同類型的商品比較，比較強的就會越紅，也可跟最下面的大盤比較，00713毫無疑問幾乎每一年都是贏同類型商品的選擇；00915雖然只有掛牌一年多，但也可以看到它跟其他檔不一樣（越紅績效越好）。

所以這兩檔我認為是最強不是沒有原因的，因為數據騙不了人，血淋淋的就呈現給大家，比同類型商品會跑，又贏大盤。

把握「黃金期」

要提醒大家，這種編制規則有競爭力的ETF，走勢一定是左下往右上走，越晚買就會越貴，00915剛發行的時候還有13元可以撿，到現在20幾塊，一張就差了一萬多塊。

00713就更不用說了。

重點回到剛掛牌的00944，還有多久的時間可以等到它是1開頭的股價，15塊到20塊差不多要漲3成，覺得大家對於高股息ETF的熱情會不會減少，如果不會減少，那資金肯定會持續湧入高股息ETF，那這類型的ETF肯定很有機會持續往上走。

搞不好年底回頭來看，就看不到1開頭的00944了，當然也非一定要買，可以先加入自選股，來看看這檔ETF跟其他檔相比是不是真的具備助漲抗跌特性。

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