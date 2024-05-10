降息希望復燃+美企基本面旺 FANG+指數可望優先受惠

美國勞動市場出現降溫的跡象，重燃投資人對今(2024)年貨幣政策轉為寬鬆政策的預期，據芝商所FedWatch顯示，Fed今年首次降息落在9月的機率逼近五成。降息往往有利科技股提高估值，加上美企業基本面良好，可望提供美股後市動能；成分股一次囊括十大科技天王的NYSEFANG+指數精準搭上AI創新主流，預料將優先受惠。追蹤該指數的統一FANG+ETF（00757）定期定額長線看俏。

據FactSet最新資料顯示，已有80%的S&P 500企業公布財報獲利數字，其中有77%企業每股盈餘表現優於市場預期。且預估S&P 500企業第1季獲利年成長率為5%，可望創2022年第2季以來最高的獲利年增率表現，顯示美企業基本面良好。

AI應用於雲端業務的影響正逐漸體現，將有助AI落地應用變現，AI題材在基礎建設需求轉向軟性服務之際，將與硬體供應鏈併軌發展；加上降息資金行情與科技估值壓力減輕，美國科技巨頭後市欲小不易。統一FANG+ ETF（00757）各期間定期定額報酬率在同類型基金中，表現皆名列前茅，成立以來定期定額報酬率已達125.83%，長線投資人可透過定期定額方式累積部位，搭上未來市場長線趨勢向上的爆發力成長列車。