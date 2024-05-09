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台股ETF 績效強強滾

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

全球AI迎接成長爆發期，近一年股市由科技股掛帥，相較於S&P 500上漲25.4%，台股加權股價指數漲幅30.7%，連帶台股ETF包辦近一年ETF績效排行的前五強，凱基優選高股息30（00915）以超過七成的漲幅與槓桿型媲美，成為亮點。

根據CMoney統計至5月9日的近一年來ETF績效表現，234檔ETF平均漲幅15.16%，前十強漲幅則都在64%以上，由於台股漲逾三成，槓桿型ETF進入前十強之列並不讓市場意外，台股四檔槓桿型ETF漲幅介於72.4%至73.1%間，但高股息類型的凱基優選高股息30以73.02%的漲幅衝至第三強，顯示選股機制奏效。

近一年ETF含息價格漲幅前十強
近一年ETF含息價格漲幅前十強

至於第六至十名則多以海外股票ETF為主，包含統一FANG+ 71.03%、富邦日本正2 69.2%、富邦臺灣中小68.7%、國泰費城半導體67.6%、富邦未來車64.7%。

凱基優選高股息30經理人施政廷指出，台股身為AI趨勢首要受惠者，近一年台股大盤指數贏過美股大盤；而凱基優選高股息30透過選股與換股，得以掌握台股中的AI趨勢受惠股。

指數設計當下就已經決定未來命運，選股不只考量高股息，也注重低波動與高品質，對於獲利能力高、品質指標（ROE╱ROA）好、同時避開潛藏下跌風險的個股，電子、傳產、金融產業兼顧不偏廢的多因子選股策略，才能在歷經三次換股後，締造成立以來至4月底90.82%的含息總報酬。

國泰費城半導體經理人游凱卉表示，目前各項數據皆顯示，半導體產業正復甦中，且根據過去30年數據，美股第2季勝率高，正報酬機率高達76%以上，建議投資人可鎖定大型成長股、及AI半導體相關長線主流題材，透過半導體ETF全面布局。

針對美股財報周，統一投信指出，根據FactSet最新資料顯示，已有80%的S&P 500企業公布財報獲利數字，其中有77%企業每股盈餘表現優於市場預期。且預估S&P 500企業第1季獲利年成長率達5%，可望創2022年第2季以來最高的獲利年增率，顯示美企業基本面良好。

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