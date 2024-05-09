0050、0056、00878、00679B…七檔ETF扛霸子有誰？ 破發努力中的00940也在內
2024已過了一季又一個月了，ETF的議題高熱度在相對的規模也成長不少，來看看這七檔扛霸子到底是誰吧！
元大台灣50（0050）：3,036億
元大高股息（0056）：2,841億
國泰永續高股息（00878）：2,700億
元大美債20年（00679B）：2,060億
群益台灣精選高息（00919）：2,021億
復華台灣科技優息（00929）：1,874億
元大台灣價值高息（00940）：1,849億
一檔市值型一檔債券型，剩下五檔被高股息標的稱霸，破發努力中的00940也躍上榜單，而莎莉正在實測中的00919排行老五。
高股息不錯的現金配息概況，未來都還蠻值得投資人期待的，不過也小心是否賺股利賠價差的窘境。
投資前務必考量自身能力，充分評估標的投資特性與風險，再進行合理且適合自己的理財方式。
投資的路上我們一起慢慢走！
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