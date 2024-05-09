00878配息0.51元！1張買蛋糕、2張去按摩、15張母親節開箱「饗A Joy」

記得在四年前，國泰永續高股息（00878）剛發行之際，採取一個觀望的態度，理由是不曉得這檔新出來的季配息ETF是否穩定。當初00878第一次配息發放了0.05元，也就是一張配發50元股利，我在粉專笑說買一張還喝不到一杯五十嵐珍奶勒！但是經過一年的觀察，我就將878納入存股名單之中，目前還躍升為我口袋中ETF類的第一大比重！為什麼會有這樣的轉變呢？讓我們先來瞭解一下00878的一些資料再說給你聽。

2024-05-09 09:39