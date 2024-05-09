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00878配息0.51元！1張買蛋糕、2張去按摩、15張母親節開箱「饗A Joy」

聯合新聞網／ 知美Jimmy
周日就是一年一度的母親節，今年給媽媽的禮物，不如就讓00878來買單吧！台股示意圖／聯合報系資料照
周日就是一年一度的母親節，今年給媽媽的禮物，不如就讓00878來買單吧！台股示意圖／聯合報系資料照

周日就是一年一度的母親節，今年給媽媽的禮物，不如就讓00878來買單吧！

5月即將除息，00878這一次配出0.51元，年化配息率高達9%。

這次的除息日是在5月17日，所以想要參與除息的觀眾朋友，記得最晚需要在5月16日前買進，才可以參與本次配息。

知美這邊幫大家試算：

1張00878可以拿到510元配息-->可以簡單買個母親節蛋糕，全家人晚餐後一起分享。

2張00878可以拿到1,020元配息-->可以考慮帶媽媽按摩鬆一下。

當然還可以吃高級吃到飽，讓878「霸氣爸」來買單！

持有15張00878可以領到7650元-->直接開箱Buffet界的天花板「饗A JOY」-->2人份午餐總共7216元計算，讓霸氣爸來cover這次的母親節大餐。

◎本文內容已獲知美Jimmy授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 季配息 母親節 饗A Joy

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