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00878配息0.51元！1張買蛋糕、2張去按摩、15張母親節開箱「饗A Joy」
周日就是一年一度的母親節，今年給媽媽的禮物，不如就讓00878來買單吧！
5月即將除息，00878這一次配出0.51元，年化配息率高達9%。
這次的除息日是在5月17日，所以想要參與除息的觀眾朋友，記得最晚需要在5月16日前買進，才可以參與本次配息。
知美這邊幫大家試算：
1張00878可以拿到510元配息-->可以簡單買個母親節蛋糕，全家人晚餐後一起分享。
2張00878可以拿到1,020元配息-->可以考慮帶媽媽按摩鬆一下。
當然還可以吃高級吃到飽，讓878「霸氣爸」來買單！
持有15張00878可以領到7650元-->直接開箱Buffet界的天花板「饗A JOY」-->2人份午餐總共7216元計算，讓霸氣爸來cover這次的母親節大餐。
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