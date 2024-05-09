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月月配台股科技高息 00946掛牌ETF再添新選擇

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
群益科技高息成長（00946）9日在證交所掛牌上市。（本報系資料庫）
群益科技高息成長（00946）9日在證交所掛牌上市。（本報系資料庫）

全新一代、規格升級有感的台股科技高息 ETF 群益科技高息成長（00946）9日在證交所掛牌上市，此檔 ETF 在成分股篩選上，透過獲利成長性、外資認同度、高息三大因子層層過濾，精選優質台灣科技高息股，提供大眾掌握科技股成長行情之虞，也能順勢建立月月現金流，早盤以10.02元平盤開出，一度拉升至10.05元。

00946發行價格10元，上市後的入手價格相較大多數台股 ETF 更為友善，規格堪稱月配科技高息 ETF 最進化，能否複製00929成功經驗備受關注。

財富管理專家表示，觀察3、4月新發行的台股高息 ETF，00946群益科技高息成長有別於其他全產業的台股高息 ETF，是唯一一檔鎖定台灣科技股的高息 ETF，選股邏輯先鎖定台灣上市上櫃電子市值前250大企業，初步聚焦於營運能力相對穩健的中、大型科技公司，再透過獲利成長因子、外資認同度因子、高息因子三道篩選程序把關，全面性的考量企業獲利能力

財富管理專家指出，00946領先業界首度採用外資認同度，形同借重專業外資機構在投資台灣科技股時的嚴謹眼光來選股，同時也看重成分股配息能力，承襲00919的精準高息策略，5月審核依上市櫃公司最新宣告股利來鎖定科技高息股，11月審核還需額外滿足當年度累計 EPS 為正數，且當年度至少有兩季 EPS 為正數的條件，超前部屬具股息與股價成長潛力之科技股。

財富管理專家進一步指出，台灣科技業實力享譽全球，在半導體方面更擁有完整的上、中、下游產業鏈，也是當前各國高速發展AI下的重要技術合作與供應夥伴，故電子股既是台灣所有產業中獲利與成長性最強的產業，在股利發放金額上也最為大方，因此像00946這樣選股上融合成長、獲利與高息特色，並參酌外資眼光的科技高息ETF，便提供投資人掌握科技發展多元契機，並同步建立收益來源的存股新利器。

財富管理專家強調，從現階段的市況來看，歷經去年的庫存調整，台灣電子暨光學製造業 PMI 重返50之上，顯示產業基本面好轉，且在AI趨勢加持下，科技股今年料進入 EPS 加速成長期，根據過往在2014、2017、2020年電子股 EPS 年成長率由負翻正後，電子股後市表現亮眼，以最近一次2020年經驗來看，後續期間的累積漲幅更達93%，現階段正是進場布局好時機。

00946群益科技高息成長 ETF 科技股

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