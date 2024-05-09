00944今上市…萬五至兩萬點時大漲近150％！ 不敗教主：比高股息和加權指數合計還多

近期國際局勢一波未平一波又起，4 月初中東戰事突然升溫，4 月中旬又遇到台積電(2330)下修半導體產業成長率，再到 4 月底公告的美國通膨率高於預期(核心 PCE 年增率 2.8% 高於預期的 2.7%)，使得聯準會(FED)主席 Powell 近期表示，通膨降溫缺乏明確進展，將使高利率可能維持更長的一段時間，FedWatch 也顯示全年降息碼數由 3 碼收斂至僅剩 1 碼，眾多雜訊不斷干擾股市表現。

不過回顧台股歷史走勢，即便過程中歷經許多大大小小的利空衝擊，驅動股市上漲的本質一直都沒有改變，那就是企業的基本面。隨著科技持續進步發展，這些新興技術不只是改變你我的生活，對企業營收、獲利更是息息相關，尤其在 AI 長線趨勢中，台股供應鏈在全球已經具有難以被取代的地位。

資料來源：CMoney，2009/01/05～2024/04/26。

更迷人的是，台股對於發放現金股利一向非常大方，過往每年平均發放超過 1 兆新台幣，隨著近年獲利、市值快速提升，2021 年之後股利甚至已經站穩 2 兆元，真的是造福全台灣人！

我經常鼓勵大家可以從 ETF 下手，因為透過一籃子股票的投資組合，能同時解決選股困擾並達到分散風險的效果。然而近 2 年高股息 ETF 如雨後春筍般大量發行，該如何選擇高股息 ETF 也開始變得困擾。

不過我習慣讓數據自己來說話，根據「臺灣指數公司」資料統計，將同樣都是高股息的指數拉出來這波4月份修正前後的績效，可以發現「臺灣趨勢動能高股息指數」領先群雄(黑色線)。

剛好野村投信近期所發行的野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）就是追蹤「臺灣趨勢動能高股息指數」，錯過申購募集的投資人不必擔心，因為2024/05/09就要正式掛牌，可以直接在市場中進行交易。

為什麼「臺灣趨勢動能高股息指數」歷史績效可以超越其他高股息 ETF指數 呢？關鍵原因就是不僅採用高殖利率的選股方式，而是同時採用「動能指標」與「股利指標」來篩選成份股，可以理解為買進一籃子的「強勢高息股」。

大家可以將股利指標想像成是你的盾牌，當股價遇到回檔之際，可以有高殖利率作為下檔保護，至於股價動能則是你手中的利劍，專挑盤面中股價相對強勢的個股，追求資本利得。由於股價往往是基本面的領先指標，上述也提到台股能夠長期維持向上格局，最仰賴的無非就是企業的獲利，因此選對強勢股相當於選到基本面表現佳的公司。

再根據 Bloomberg 資料統計顯示，2015 年以來當加權指數不論是修正超過 10% 或 15% 的時候，00944 所追蹤的「臺灣趨勢動能高股息指數」的回測數據都能夠相對抗跌，比單純市值型或高股息型的表現更好。

而在台股從 15,000 點上漲至 20,000 點的過期間，「臺灣趨勢動能高股息指數」大漲 147.97%，遠遠勝過加權報酬指數(含上市櫃公司發放的股息)的 50.67%，或是高股息報酬指數的 69.92%，甚至比兩者加起來都還要多，主要就是因為 00944 篩選條件利用 50% 的「動能指標」與 50% 的「股利指標」。

最後快速結論，近期雖然股市受到眾多利空影響使盤面震盪加劇，然而從歷史數據可以發現，台股長期能夠向上仰賴的就是企業獲利持續成長。由於 00944 所追蹤的「臺灣趨勢動能高股息指數」，同時將股價動能、股利納入篩選成份股的條件，因此能夠在漲時超漲、跌時又相對抗跌，歷史績效相比大盤或其他高股息 ETF指數都更優。 2024/05/09 將會正式掛牌，投資人可以考慮伺機佈局。

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