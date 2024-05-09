00878為何能是存股族人氣王？專家揭3選股邏輯：成分股、配息穩、波動小

記得在4年前，國泰永續高股息（00878）剛發行之際，採取一個觀望的態度，理由是不曉得這檔新出來的季配息ETF是否穩定。當初00878第一次配息發放了0.05元，也就是一張配發50元股利，我在粉專笑說買一張還喝不到一杯五十嵐珍奶勒！但是經過一年的觀察，我就將878納入存股名單之中，目前還躍升為我口袋中ETF類的第一大比重！為什麼會有這樣的轉變呢？讓我們先來瞭解一下00878的一些資料再說給你聽。

00878是在2020年7月份掛牌上市，至今已經成立將近4年，許多績效與表現有足夠的時間驗證。它追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，是一檔擁有ESG及高股息雙因子選股的ETF。

原則上每年5月及11月更換成份股，經理費0.25％，保管費0.035％，和其他費用加起來的總費用約0.5％，在大型高股息ETF中是最低的。其規模目前約2600億，是台股ETF的第3名，僅次於0050及0056。

按照往例，我觀察一檔ETF有許多角度，包括選股邏輯、配息及績效等等，以下就跟大家分享，我為何會將00878當成存股主力的原因。

一、選股邏輯與成份股

00878選股要經過四道工法：

1、使用MSCI的ESG評級來確定有能力管理ESG風險和機會的公司，選擇Leader和Average等級以上之公司。 2、使用MSCI ESG爭議評分排除涉及非常嚴重爭議的公司。 3、市值7億美元以上且年度每股盈餘為正。

通過上述篩選的樣本，再依照股利分數排序選出前30檔成份股。所謂股利分數為「0.25 x 近12個月年化股息殖利率 + 0.75 x 近3年平均年化股息殖利率」。

由上面的選股邏輯中可以知道，00878除了考慮公司ESG的發展性之外，是以過去3年和過去1年權重計算股息殖利率的方式來篩選成份股，有助於ETF選擇到將「大方配息」視為傳統的公司，而非追逐因事件導致股息高升的公司，這對於收息的穩定度確實會有所幫助。

根據這樣的選股邏輯篩選出來的成份股，以MoneyDj網站上3月31日的資料呈現，前10大成份股雖然偏電子類股居多，但是若放大到30檔成份股來看，金融類股佔比約2成，整個非電族群約38.77％。換句話說，電子與非電子族群約6：4的比例，產業族群更為平均，也將使得ETF的風險更為分散。

再則，我們可以發現儘管有波動較大的科技族群，但是因為有過往殖利率當作評分的依據，這個項目可以刪除因配息不穩定而造成股價過於波動的公司，因此00878的股價算是相對平穩許多。

二、配息穩定

00878引領季配息風潮，配息季節落在2、8、8、11四個月，除了第一次配息落在0.05元之外，從第二次配息開始股利就從0.15元一路往上成長到2024年第二季的0.51元，再破歷史新高，換算年化配息率高達９％以上，表現令人讚賞。

無論是個股或ETF，能夠逐次往上拉提配息的標的，就是我會去注意與觀察的標的，甚至很多人重視的年化殖利率也有達6％以上。此外，00878能夠「每年100%」填息，不但破除左手換右手的迷思，而且填息天數頗快，甚至好幾次是當天填息的紀錄。

三、波動小績效好

巴菲特有一句名言：第一條規則，不要賠錢，第二條規則，別忘了第一條規則。

因此我很重視投資的風險，與其在股市衝鋒陷陣，我倒不如選擇低波動的標的穩定領息，而00878就有這樣的特質。00878的低波動可以觀察它的Beta值得知！在MoneyDj的網站上，我們可以查詢到00878在2021年到2023年的Beta值分別為0.58、0.54、0.76，簡單來說，若是大盤漲或跌1％，00878就會漲或跌0.76％這樣的意思。

但是從另外一個角度看觀察，績效也不會不好。我在MoneyDj網站將比較區間設定在00878剛上市的2020年8月到近期的2024年4月24日，並與臺灣加權指數、0050及0056相比較，00878則是以80.43％贏過0050的70.06％以及0056的69.03％。雖然過去績效不等於未來績效，而且某區段的績效也不等於未來的績效，但是從這張比較的資料中卻能夠得知，00878的選股邏輯並不輸其他兩個指標性ETF。

我會怎麼佈局00878呢？

定期定額買進：對於不知道怎麼下手的新手投資人，從券商的系統設好定期定額之後，無論台股漲跌都能幫你買進指定的數量，長期下來會買在一個平均價格，而且克服股價下跌不敢買進的人性弱點。

大盤大跌買進：有時候國際利空來臨，台股也會受到波動，這時撐過賣壓或風頭一過，股價又開始看回，因此趁股價下跌的時候買進，對於長期持股的投資人來說心中壓力會比較小。

除息後買進：跟上面的狀況一樣，趁除息股價掉下來的時候買進，對於長期持股的心態會更加輕鬆。

當然，還是老話一句，每個產品都有它的特色，別因為「聽說」就拿自己的辛苦錢去下決定，下載00878的公開說明書看一下指數編制（選股邏輯），找相關的網站查一下數據，才會知道這一檔產品適不適合你喔！

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