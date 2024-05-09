債券ETF也來10元銅板價！「00948B」5月22日開始募集、最快9月就能領息

國內唯一一檔「10元發行」的債券ETF，中信優息投資級債（00948B），同時滿足所有存債族追求的「長天期」、「月配息」、「收益平準金」，即將在5月22日~5月28日進行募集。

00948B指數殖利率，比一般投資級債指數高出0.5%~0.6%的水準！

統計指數2016年12月成立以來，與一般投資級債指數的殖利率相比，平均高出0.5%~0.6%的水準，為什麼00948B追蹤指數的殖利率特別高？

因為成分債篩選過程加入一項特別的「指數收益率優化機制」，簡單來說，就是在指數篩選階段，先將成份債的殖利率做排序，將殖利率比較高的債券權重調高，並且調降殖利率較低的債券比重，完成指數殖利率的最優化配置。

00948B最快什麼時候開始配息？

「基金成立日起滿30日（含）後，經理公司得決定進行收益分配」，也就是說，目前00948B預計在5月募集、6月成立，假設7月底進行第一次收益評價，最快8月除息、9月份就能夠領到配息。

00948B是國內首檔也是目前唯一一檔，10元發行的債券ETF，成分債檔數高達700多檔，相較於市面上只持有一兩百檔成分債的ETF，00948B的整體風險會更加分散，發行價格只要10元，投資人就可以享受到「月配息」、「長天期」、「投資級」、「ESG」以及「平準金」的債券豪華配置，加上追蹤指數特殊的「指數收益率優化機制」，比起一般投資級債指數，殖利率表現更加亮眼。

1、追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數 2、精選BBB-以上投資級債企業 3、距到期日大於15年 4、排除爭議性產業分數大於等於10分 5、排除Sustainalytics ESG風險分數大於等於30分 6、權重調整目標優化指數收益率

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