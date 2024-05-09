台股太狠了！原來ETF指數要這樣挑？

本週台股嗨翻天，自美國於(3)日聯準會放鴿，美股四大指數齊揚，台股在台積電（2330）、鴻海帶動下，上漲力道轉為強勁，外資更是一舉湧入，一口氣將今年來賣超扭轉為買超，也讓市場對於台股挑戰歷史高點抱持樂觀態度。

不僅如此，全台 ETF 市場上週(4/29-5/3)再增20,871位受益人，總受益人數來到1,129萬人，全民瘋ETF究竟該怎麼買、下手前要注意哪些事情、市面上有哪些ETF受投資人青睞？

多因子優化 市值型ETF爆黑馬

市面上太多ETF不知道從何下手？如果以各指數報酬回測比較，過去約十六年數據顯示1，Smart報酬指數、台灣加權指數、台灣50報酬指數、台灣高股息報酬指數做比較，總報酬率(含價格報酬及股息報酬)依序為816%、644%、698%、600%，由 Smart報酬指數拿下報酬冠軍寶座；另外年化波動部分，則依序為16.8%、16.3%、17.9%、15.5%，則是台灣高股息報酬指數最具抗波動能力。

ETF雖憑藉著低門檻並分散持股特色，深受台灣投資人喜愛，但是選擇的標的不同，報酬也相距甚遠，而市值型ETF最大特色就是跟大盤走勢亦步亦趨，只要預測大盤走勢，就可以做為市值型ETF的投資參考，但仍建議投資人選擇以大型龍頭公司標的為主的指數，較能同時兼顧收益及波動。

尤其是期望追求報酬機會的投資人，市值型的ETF在複利效果的加持之下，長期往往能有相對亮點表現的機會，由富蘭克林華美投信所發行的00905(FT臺灣Smart)是目前市面上唯一追蹤特選Smart多因子指數，透過多因子選股策略，篩選評價面被低估、財務品質及結構佳的公司股票，同時尋找企業盈餘動能來追求獲利機會。從現在開始買進，一張約一萬元左右，就有機會輕鬆入手像是台積電、鴻海等高市值企業，同時也能把握正在上漲的中小型股。