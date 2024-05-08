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高股息ETF 添二新兵

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

高股息ETF再添新兵，野村趨勢動能高息（00944）、群益科技高息成長（00946) 兩檔將於今（9）日正式掛牌上市，前者規模12.99億元，後者規模45.43億元，合計58.42億元。

臺灣證券交易所表示，根據送件資料顯示，野村趨勢動能高息ETF標的指數為臺灣趨勢動能高股息指數，以台灣上市上櫃普通股為母體，自通過流動性檢驗者，選取符合財務、市值、現金股利、資訊揭露等指標的股票，再運用股利及動能雙指標計算綜合分數，擇優選取50檔股票。

股利指標依成分股定期審核時間，分別採用實際股利率、按FactSet預估每股盈餘所推估之股利率，以表彰兼顧股利率及動能綜合表現之投資組合績效表現。

前十大成分股依序為：亞翔3.53%、長榮鋼3.2%、至上3.15%、漢唐3.1%、瑞儀3.02%、群光2.77%、鈊象2.77%、力成2.72%、宏全2.54%、中信金2.53%。

群益科技高息成長ETF標的指數為特選臺灣科技高息成長指數，自電子產業中篩選出通過流動性以及指標篩選的股票，依照股利率、獲利成長、毛利率及外資認同度因子，計算高息成長綜合指標，並分別依照高息成長綜合指標與股利率，選取至少50檔成分股。

成分股考量流動性及胃納量綜合加權，以表兼具外資青睞、獲利與成長潛力之高股息電子類投資組合績效表現。最新前十大成分股依序為：鴻海10.99%、聯發科9.01%、聯詠8.76%、日月光投控8.38%、聯電7.93%、瑞昱7.72%、世界3.75%、瑞儀3.36%、漢唐3.2%、力成2.98%。

證交所表示，包含野村趨勢動能高息、群益科技高息成長兩檔ETF，集中市場掛牌上市ETF將達159檔。

國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

股利

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