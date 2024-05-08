債券ETF甜蜜期來臨…00687B、00937B、00945B怎選？ 專家教如何掌握轉折點

美國第1季財報將進入尾聲，近80%的公司獲利優於預期，聯準會的利率決策會議維持按兵不動，但降息時點可能將落在2024年下半年，然而就在上周公布的就業數據超預期的滑落後，市場似乎又看見了降息的希望，搭配上聯準會宣布的縮減購債與財政部的債券回購計畫，似乎「債市」的轉折點終於正式出現了，如今投資人該怎麼選擇債券標的呢？

美下修縮表、回購債券

根據聯準會在 4 月會議紀要所述，普遍委員都同意縮減購債的規模，將從原本的600億美元大幅下修至250億美元，不動產貸款抵押證券(MBS)到期後不再投入本金的上限則維持350億美元不變，同時美國財政部也宣布20多年來首次將進行債券回購，目的無非是為了應對市場漸趨緊張的流動性，並適度舒緩債券市場的緊繃程度，尤其是在長債上

資料來源：玩股網

這點自然也反映在美國十年期公債殖利率上，可以看見在面臨降息次數下調，美國經濟強勁與通膨停滯的風險中，長天期美債殖利率曾高到4.76%的高位，甚至差點觸及4.8%，不過好在上周開出的失業率超乎預期提高、工資年增率也放緩，都在暗示市場「美國經濟正在緩步的降溫」，美債殖利率當然率先反映這項利多，迅速下跌創下近期以來最大跌幅。

資料來源：FEDWATCH

無獨有偶，從上圖來看，市場也將首次降息的時間點從今年的11月，調整到9月左右，顯然對於債市具有相當程度的刺激。如今投資人要知道在面對下半年的流動性問題，美國政府與聯準會都已經開始動作，現在只需掌握重點「持續看見就業市場疲軟與美國通脹在下降軌道」，那債市的轉折點便已經出現在我們面前。

00687B、00937B、00945B該選誰？

那最後來看投資人最關心的債券標的，如果我們能夠確認債券的轉折點已經到來，該投資哪種債券會最有用呢？這點應該從投資人想承受什麼風險，以及獲得多少報酬來做討論。

上表示近期比較熱門的三檔債券，分別對應國債、投資等級公司債與非投資等級公司債，很明顯非投資等級債具有最高的殖利率，又是月配息，對有現金流需求的投資人來說是很好的選擇，凱基投信的基金經理鄭翰紘指出，短天期美國非投資等級債因為其存續期間短且利率敏感度低，相對於公債提供了更高的殖利率。

非投等債不具備抗風險的能力

只是要特別注意，00945B是非投資等級債券，該債券與其他投資等級或是國債相比，承受的風險更高，該種債券之所以會被評價為非投資等級債券，表示發行公司或政府的還款能力相對較差，因此它們通常面臨較高的違約風險，當經濟環境不佳或信用環境惡化時，非投資等級債券更可能下跌，並不具備國債抗風險的能力。

當然，這其實很好了解，如果今天全世界景氣出現問題，身為投資人的你我是會想持有黃金、現金，還是一間非投資等級公司的債券呢?畢竟去便利商店買麵包用的是新台幣，可不是某間不知道會不會倒掉的公司債券對吧？（投等債也是一樣邏輯）而做為信評等級中最高評級的美國國債，他其實很長成為抗經濟衰退的避險工具，其原因如下：

1.安全性高：美國國債被視為最安全的投資之一，因為美國政府擁有龐大的資產和徵稅權，且從未拖欠債務。這使得美國國債在全球金融市場中享有高度信譽。

2.避險需求增加：經濟衰退時，投資者通常會尋求安全的避險資產，以保護其投資組合免受風險。由於美國國債被認為是最安全的避險工具之一，因此投資者會增加對國債的需求，從而支撐了其價格。

3.貨幣政策干預：當經濟出現衰退時，中央銀行通常會採取貨幣寬鬆政策，降低利率並增加購債計劃，以刺激經濟。這種政策將提高國債的價格。

確認總經格局才選擇債券種類

也就是說，如果投資人預期未來總體經濟方向不會走向經濟衰退的大格局，那非投資等級公司債能帶來的報酬一定會是最高的（當然這不能跟股市相比，債券與股票是不同商品），接著才會是投資等級債，但如果有任何一絲擔憂未來經濟衰退的可能，那國債才會是投資人的第一選擇，因為只有國債可以在面對經濟衰退時提供上漲動能並保護資產不受傷害。

簡單來說，考量完風險的可能性，記住債券與利率之間的大格局沒有改變，利用利率不升，債券破底的機會不高的口訣，投資人可以多觀察股價的走法，適當時機介入便宜美債，不但享有4%以上的高殖利率，當降息真正到來，債券的價差將會相當可觀。

原文出處：股股知識庫_債市回歸！「三檔」債券ETF甜蜜期到來？

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