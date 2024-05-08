00939、00940上市破發...規模卻不減反增？ 專家：逢低加碼「2方法」賺更多

統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）申購募集期間造成轟動，上市之後卻一路破發，然而其規模不減反增，理財專家財經雪倫指出幾點吸引投資人繼續加碼的理由。

以下為影音內容：

在募集期間，00940主打3個簡單訴求，「巴菲特價值投資、10塊錢銅板價、8%高殖利率」便吸引市場上高達1752億的資金。

1752億的資金是什麼概念？元大台灣50（0050）上市20年，現在規模約在3100億，而00940在募集期間就有1752億。也就是說00940光是募集期間，就有0050打拼20年一半的市值規模了。00940上市之後市值更是衝到第6名，打敗許多經營多年的ETF。

00939跟00940在募集期間，分別募到531億跟1752億，加起來2283億的金額，能有這麼高而且創史上紀錄的金額，主要有2個原因。

第一是先前發行的ETF（例如00919、00929）上市之後股價漲幅不少，而且加上都有穩定配息，有配出7%甚至高達10%的殖利率，而00939、00940回測數字的殖利率高達8%，所以讓投資族充滿信心。

第二是擔心通膨怪獸會吃掉定存的錢，所以不少人會解定存轉買高股息ETF，就是因為看中高殖利率。

當投資族滿懷信心參與募集，本來想著上市之後可以先賺到高股息ETF的資本利得，之後再領股息，沒想到上市之後就破發（影片日期為4月17日），然而00939、00940市值規模不減反增，代表投資者沒有賣出、反而加碼，這又是為何？

市場反應有高機率表示，投資者知道只要選對ETF，逢低加碼就可以攤平成本，等到回檔的時候就累積了一定的張數，總獲利金額也會上漲。

一般逢低加碼會有幾種方式，其一是「長柱形加碼」，就是指每下跌一定幅度，就固定加碼幾張，有些會抓每下跌3%、5%，或是每下跌5毛、1元就固定加碼1、2張，加碼張數與下跌幅度因人而異。

其二是「三角形買法」，當下跌幅度越大，加碼張數越多，又稱「金字塔買法」，至於要到多少價位才加碼、要加碼幾張，也是隨著投資人狀況不同而有差別。

以00939為例，若是打算買進100張，以「三角形買法」分批佈局，申購期間先用15元買進50張00939，上市之後再買50張；而00939上市之後破發，最低價位來到14.31元左右。

假設從00939跌到14.8元時、每下跌0.1元開始加碼，隨著下跌幅度增加、加碼張數也跟著增多；14.8元時加碼5張、14.7元時加碼10張、14.6元加碼15張、14.5元時加碼20張，均價為14.8元，總金額148萬元，會比申購期間一次買入100張少了2萬的成本。

同樣以00939為例，但用「長柱形買法」的話，申購期間一樣先買50張，當價位來到14.8元，每下跌0.1元就加買12.5張，加碼4次到14.5元總共買入100張，均價為14.82元，比三角形買法均價稍高一點。

當ETF下跌時投資人不需心慌，只要在投資前先想好「投資目的是什麼？」、「為何想投資？」，無論做任何投資一定會有風險，建議不要用「信貸、二胎、借款」方式籌錢投資，否則要是面臨帳面虧損，同時要承擔借款還息的壓力，就有可能連股息都還沒領到，因為還款壓力而認賠出場。

因為無法預測股價、低點，用閒錢分批佈局才是最好的方法。

總結

1、選對投資標的，遇到下跌時逢低加碼，可以買在均價，日後上漲時獲利總額較高。

2、千萬不要貸款投資，會造成心理上很大壓力，賠錢機率也會增加。

3、投資一定有風險，沒有保證獲利的商品。

◎本文內容已獲 投資嗨什麼、財經雪倫 授權，未經同意禁止取用轉載。