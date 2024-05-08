0056填息吸引股市小白「沒有本金能投資嗎」 專家：越早開始優勢越大

今（7日）天再來分享大大的私訊，這位大大是一位單親爸爸，現在獨自照顧2個還在上小學的孩子，除了自己有在買ETF以外，也有幫小孩一起買，他說很開心，因為0056成功填息了！

等於再一次穩穩的把股利賺到手，這也是他第7次連續領0056的股息。

一開始，他是想補貼家用、生活開支才選擇投資，不過在2、3年前還是股市小白的時候，跟著同事一起進場買股票，這時看到什麼題材熱門就買什麼，偶爾賺錢、常常賠錢，這樣子不穩定的策略加上劇烈起伏的心情，也嚴重影響自己工作上的表現，最後不要說小確幸，一次大賠就差點連小孩的學費都賠上...

後來假日跟小孩跑圖書館時，翻了很多財經書才開始慢慢轉換觀念和方法，最後選擇可以穩定投入的ETF。

這很難得！因為現在應該很少人跑圖書館了，所以看到大大說這段過程，也讓我想到以前我照三餐跑圖書館，每天都忙的非常充實的經歷。

我覺得這樣很好，先充實知識再投資股市一定是必要的，而且越早開始投資，優勢越大，畢竟錢一直放著會受通膨影響而越來越薄，能夠盡早讓時間站在我們這邊，才可以用勝過通膨的速度幫助我們讓資產成長。

我也遇過很多大大說：「艾蜜莉，我工作都來不及了，投資有沒有懶人包？」投資沒有捷徑，但我想投資也不用特別花非常多時間才對喔！

不管是用價值投資買個股，還是定期定額ETF，只有在建立觀念的初期，還有去理解好公司、ETF選股邏輯的過程，這些前置作業可能確實稍微花點時間，但隨著實戰的經驗增加，投資也會變得容易，就像是按表操課，價格到了就投入、時間到了就投入，這樣一來，投資就不需要花時間去盯盤，也不用去害怕股市的任何波動，因為我們已經做好準備。

最後，還有大大問：「艾蜜莉，我沒有本金，可以投資嗎？」

我的回答是，提高收入、增加本金是投資的根本，只有持續的增加本金、一邊進行投資，才是唯一能夠通往財富自由的捷徑。

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