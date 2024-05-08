00878假設股價25元…殖利率都還有8％！ 存股哥：30塊仍是便宜價

去年我在做這張圖的時候，預估股息只有0.32，也是大概20-25塊這個區間，年化殖利率就6%多還不到7%，沒想到過不到一年，00878股息直接暴增到0.51，殖利率衝到8%-9%。

更可怕的是就算漲到30元，配0.51的話年化殖利率還有6.8%，如果以存股策略來看，6%以上是便宜價，那以現在這樣的配息水準，你就算買30塊的00878仍是便宜價。

在你心中「貴」的定義是什麼？18塊的00878一堆人覺得貴、20塊的00878也一堆人覺得貴，現在22塊多依然一堆人覺得貴，但在我看來市場先生每天都在給便宜到不行的便宜價。

再說了，假如明天開始來場跌到萬二的股災，也許00878回檔到17塊18塊，現在覺得貴的人依然不會買，大漲時覺得貴、大跌時覺得會賠錢，變成漲也不敢買、跌也不敢買，還別說這樣的人超級無敵多。

我比較笨也比較無腦一點，反正我都買市場先生給我的價，因為我相信市場長期趨勢就是穩定向上，所以無論我在什麼時間點佈局，我都是買在上升曲線中的其中一點，只要股價穩定成長，那我過去在這條曲線佈局的點通通都賺錢。

回到昂貴價的話題，你應該要找出一套自己的方式去判斷股價昂貴與否，而不是靠感覺去憑空想像，這種玄學能猜得準才有鬼，連我都想請教這套玄學是如何感知出昂貴價的？

像我就是用殖利率去判斷，5%多的高股息我都還能接受，5%就是最底線了，要是00878年化殖利率跌到只有5%，那才是我心中認為的昂貴價。

如果以目前單季配0.51為基準，一年股息2.04，那00878得漲到40塊才會只剩下5%左右殖利率，也就是說40塊以下的00878都還在我的買進範圍內。

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