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首檔十元小資價債券 ETF 登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中信優息投資級債小檔案。(資料來源：ICE、Bloomberg；中國信託投信整理)
中信優息投資級債小檔案。(資料來源：ICE、Bloomberg；中國信託投信整理)

美聯準會（Fed）降息倒數計時，但抓不準降息時間、又想搭上降息末班車的小資族來說，該如何把錢花在刀口上？中國信託投信指出，債券殖利率已來到近十年高位，錯過可惜，為讓小資族也能加入卡位戰，特別在5月22日推出中信優息投資級債（00948B）是國內首檔10元計價的債券 ETF，並搭配月配息、平準金機制，不僅讓小資族更容易參與，每月配息機制亦讓投資人在資金運用上更靈活。

中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀指出，過去債券ETF多採15元發行價，但此次00948B特別設計10元發行價、每張只要1萬元，就是希望降低投資人參與門檻，而且，投資債券 ETF 比直接投資債券流動性更高。

中信優息投資級債（00948B）主要追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益 ESG 美元公司債券指數」，假設以追蹤指數截至2024年4月30日的殖利率6.44％、發行面額10元估算，若是想每月領息5千元，平均需存93張、若想每月領息5萬元，平均需存932張。

呂紹儀進一步指出，ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益 ESG 美元公司債券指數顧名思義，就是主要鎖定15年期以上的長天期投資級債券，而且主要以「已開發市場」標的為主降低風險，成份債也會納入 ESG 篩選標準，為投資人層層把關優質投資標的。

呂紹儀強調，一般債券 ETF 會透過信評、年期、產業等方式進行篩選，但00948B是透過篩選完的債券再做權重調整，對於殖利率高的會加碼，因此透過殖利率優化效果，有機會讓債券殖利率進一步提升，且據 Bloomberg 統計至2024年4月30日，ICE 15年期以上BBB級美國投資級債指數殖利率只有6.22％，但投資級優化收益ESG債券指數可拉高至6.44％，由此可見存投資級債殖利率，有機會更優化。

呂紹儀指出，00948B也是中國信託投信首檔具有「平準金機制」的債券 ETF，由於去年以來債券 ETF 夯，受到許多投資人追捧，往往大量投資人湧入後，累計的債息就會被稀釋，但有了平準金機制後，當達到收益平準金啟動標準時，也就是當實際配息率低於參考配息率，且有稀釋配息率之虞時，可將部分收益平準金加入該期的配息中，讓基金配息金額不會因除息前夕的大量申購而被稀釋，每月領息更穩定。

債券ETF

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