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野村趨勢動能高息、群益科技高息成長 ETF 5月9日掛牌上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
野村趨勢動能高息、群益科技高息成長 ETF 5月9日掛牌上市。聯合報系資料照
野村趨勢動能高息、群益科技高息成長 ETF 5月9日掛牌上市。聯合報系資料照

臺灣證券交易所表示，野村投信募集發行的野村臺灣趨勢動能高股息ETF證券投資信託基金 （00944）受益憑證，以及群益投信募集發行的群益台灣科技高息成長ETF證券投資信託基金(00946) 受益憑證，將於5月9日正式掛牌上市。

證交所表示，根據送件資料顯示，野村趨勢動能高息ETF(00944)標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」以台灣上市上櫃普通股為母體，自通過流動性檢驗者，選取符合財務、市值、現金股利、資訊揭露等指標的股票，再運用股利及動能雙指標計算綜合分數，擇優選取50檔股票；股利指標依成分股定期審核時間，分別採用實際股利率、按FactSet預估每股盈餘所推估的股利率，以表彰兼顧股利率及動能綜合表現的投資組合績效表現。

群益科技高息成長ETF(00946)標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」自電子產業中篩選出通過流動性以及指標篩選的股票，依照股利率、獲利成長、毛利率及外資認同度因子，計算高息成長綜合指標，並分別依照高息成長綜合指標與股利率，選取至少50檔成分股。成分股考量流動性及胃納量綜合加權，以表兼具外資青睞、獲利與成長潛力的高股息電子類投資組合績效表現。

證交所表示，包含這兩檔ETF，集中市場掛牌上市ETF將達159檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，投資人投資前應詳閱公開說明書。

ETF 股利

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