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00878可以All In嗎？ 小師傅「買它非北七」：但別短線操作想賺價差

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

國泰永續高股息（00878）即將在5月17號除息了，以今（7日）天的股價22.77計算年化配息率為8.96%。真的好香！我現在慢慢證明我買00878不是北七了。

現在一定有一些人在想說到底要不要all in。是我的話，我不會，因為股市有時候就是很奇怪，你今天all in明天就會給妳大跌，你賣掉股票隔天就給你上漲，好像就是跟你對著做。所以為了避免這種神奇的事情發生，我還是會按照1%紀律（註：股價比前一個交易日下跌1％便會進場）慢慢分批買進就好了。

當然你如果手上有筆資金很想趕快參與這次的除息，你也可以不要思考這麼多直接all in也可以。因為其實最不好的結果就是碰上大跌沒錢加碼而已，放眼未來五到十年，現在都是低點，總是會往上的，時間問題而已。

只要知道00878不要短線方式去操作去想賣價差，以存股的心態放著領配息就好，只要沒有下市就可以一直領息下去。存股長期要輸真的很難，但買賣真的就看個人操作了。

不要人云亦云一直比較去轉換
光看短期績效沒辦法論成敗
換來換去都在浪費手續費
當初自己看好選股邏輯而買進
卻因為短期績效比別人差而賣出
這不是很搞笑嗎？

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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