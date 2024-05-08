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ETF千億俱樂部 添新血

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

ETF投資熱度持續發燙，帶動國人投資總規模增胖中，7日盤面又有千億元級ETF現身。國泰投資級公司債（00725B）以1,002億元，成為第14檔規模逾千億元的ETF，同時也是債券ETF第八檔、國泰投信旗下第三檔「千金」；與此同時，台股再漲逾百點帶動下，58檔台股ETF合計規模也突破2兆元大關。

根據CMoney統計，14檔千金級ETF合計規模2.56兆元，占全體合計逾52%。1以投資地區看，台股ETF六檔，其餘八檔都是海外債券ETF；若細分投資風格，台股市值型一檔、台股高股息五檔；債券部分，兩檔長天期美債、六檔投資等級債。

回顧ETF千億歷程，元大台灣50於2011年6月規模首次突破1,000億，但至2020年11月才真正站穩千億關口；2021年在元大高股息站上千億元帶動下，增至兩檔。

規模逾千億元的14檔ETF
規模逾千億元的14檔ETF

2022年國泰永續高股息加入；同時元大台灣50突破2,000億。2023年元大台灣50突破3,000億，元大高股息及國泰永續高股息突破2,000億，中信高評級公司債、元大美債20年、元大AAA至A公司債、元大投資級公司債、復華台灣科技優息加入千億元行列，帶動千億級ETF檔數達八檔。

今年來誕生的千億ETF有群益台灣精選高息、元大台灣價值高息、國泰20年美債、群益ESG投等債20+、群益投資級金融債、國泰投資級公司債；群益台灣精選高息及元大美債20年突破2,000億元。

以發行商來看，元大投信旗下六檔千億元ETF最多、國泰及群益各三檔、復華及中國信託投信各一檔。值得一提的是，群益投信旗下的三檔，都是在今年誕生。

國泰投資級公司債今年來增逾125億元，受益人3.6萬人。展望債市，國泰投資級公司債經理人鍾郁婕表示，隨著CPI、PCE及Fed最新利率決議，近一月十年期美債殖利率一路攀升至4.6%左右，並於區間上下震盪，這兩日才有較顯著的滑落。

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