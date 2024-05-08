個股換掉改買00878跟0056？網支持：買00915、00919就夠了

ETF可以省去看盤心力，頗受投資人青睞。有網友考慮將手上持有的寶成、華航出清，改買00878、0056。其他人搬出自身經驗並表示「換股市我做過最正確的一件事」，有人建議他買00915、00919就夠了，兩支標的選股邏輯互補。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「該把個股全換成ETF嗎？」他目前持有0050、00940、華航、玉山金、寶成、潤泰新，他表示，「扣掉0050跟940外，想把寶成跟華航換買00878跟0056」，根據他的持股明細顯示，寶成、華航各持有1張股票，總資金大約5萬多元。

不少人都建議他換，留言「換！我回想起來我做過最正確的一件事就是，還好我兩年前把手上的個股都換成ETF，我只留了006208、0056、00878、00713，我兩年來繼續定期定額這些ETF，穩定又安心」、「如果是我會專攻915、919就好了，915低波動+919領股利；兩個選股邏輯剛好不會重疊，915空頭抗跌，多頭很會漲；919就56的進化版，但可以的話50換正二會更好」。

還有人留言「都是高股息的話，建議你先把940的張數先買上去吧！分散投資的意義不是很大。畢竟如果你存放的銀行跟ETF不同，每次配息都要給10元的手續費，長期下來也很可觀，那與其分散投資，還不如集中」、「個股換掉補0050+00733啊」、「0050、6208、2330都可以」。