00929又配0.2元…年化配息率逼近12％？ 存股達人：每月加薪一萬成本僅需100萬左右

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，高股息ETF人氣熱爆，網上出現各種「加薪對照表」、「領息對照表」，試算努力存股可以有多少「被動收入」，從月領1萬元到10萬元都有，聽起來十分夢幻美好。只是，想實現財富自由，每月擁有穩定的現金流，一定要高股息ETF，就該存00878、0056、00940、00919嗎？不用，0050也辦得到！

2024-05-07 10:03