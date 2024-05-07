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高息ETF 買氣強強滾

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
高股息ETF買氣持續增長，總受益人數今年陸續跨過400萬、500萬人次大關，最新人數已突破600萬大關。圖/聯合報系資料照片
高股息ETF買氣持續增長，總受益人數今年陸續跨過400萬、500萬人次大關，最新人數已突破600萬大關。圖/聯合報系資料照片

高股息ETF買氣持續增長，總受益人數今年陸續跨過400萬、500萬人次大關，最新人數已突破600萬大關；除因兩檔新成立的元大台灣價值高息和統一台灣高息動能挾高人氣入市外，群益台灣精選高息、復華台灣科技優息等亦持續匯聚人氣。

高股息ETF近來再因個別ETF宣布配息金額創高、新ETF募集等因素人氣再度拉高，根據CMoney統計至3日，19檔高股息ETF單周增加1.02萬人，總投資人數來到600.98萬人，占58檔台股ETF的72.7%、占全體251檔ETF的53.1%。

近一周主要高股息ETF受益人增減
近一周主要高股息ETF受益人增減

檢視個別標的，上周共有五檔高息ETF受益人數增逾千人，且這五檔受益人數都改寫新高。

其中，人數增加最多是國泰永續高股息（00878）的6,537人，來到125.46萬人，主因4月30日公告第一階段配息金額及換算單季殖利率都創下成立逾三年以來新高水準，擬於5月17日每受益權單位除0.51元，單季殖利率2.2%，吸引投資人進場布局。

群益台灣精選高息雖未進入除息月，但股價在月線附近震盪也吸引買盤進場，單周持續增加3,304人至77.96萬人。復華台灣科技優息連續第二個月配出0.2元，換算單月殖利率0.9%，將於5月21日除息，單周3,258人至69.85萬人。

元大台灣價值高息上市以來雖尚未配息並壓在發行價之下，但較低的入手價仍有買盤進場，單周增加3,246人至99.81萬人，即將成為繼國泰永續高股息及元大高股息後的第三檔百萬受益人ETF。

群益半導體收益則受到半導體股近日表現疲弱影響，價格尚未站回月、季線，但仍逢低吸引1,074人至6.32萬人。

展望台股後市，國泰投信指出，從過去經驗來看，台股多半會在第2季進入所謂的「五窮六絕」，主因接近報稅季，不少大戶會賣股繳稅，對台股形成賣壓情勢，然只要遇到520總統就職，台股有絕大機會出現慶祝行情。

統計自2010年來歷任總統就職後60日漲率達64%，最高的漲幅分別是2016年、2020年總統上任的後60日，平均漲幅達17.31%與12.04%，市場持續抱持正向樂觀態度，普遍認為第3季到第4季台股表現會愈來愈好，投資人不妨透過ETF分批布局，參與台股行情。

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