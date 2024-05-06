股票型ETF 資金追捧

過去一周全球股債走揚，整體股票型ETF獲得99.9億美元資金淨流入，中國市場獲25.4億美元淨流入，其餘全球、美國、日本、歐洲與新興市場分別獲得19.5億、12.3億、12.3億、11.0億與6.1億美元資金淨流入，但拉美與亞太市場分別遭0.6億與0.2億美元資金淨流出。

聯準會利率會議一如預期將基準利率維持於5.25%~5.5%不變，主席鮑爾提及下一步動作不太可能是升息，另還宣布將目前每月減持600億美元公債將放慢至250億美元，整體立場偏鴿。此外，最新非農就業與平均時薪數據均低於預估，也推動降息的預期。

主要股票型ETF資金流向統計

富蘭克林證券投顧表示，美國4月就業數據降溫有助淡化通膨持續黏著擔憂，聯準會本次維持利率不變的情況下，雖排除6月降息的可能，但同時也排除升息的可能性，立場未若先前所預期的鷹派，反而釋放出略為鴿派的態度，因此各天期殖利率也明顯滑落，激勵債市以及對利率敏感度較高的類股上揚，而科技股雖收紅，但走勢震盪且分歧。

富蘭克林證券投顧分析，於此環境下，建議投資者可將美國平衡型及精選收益複合債券型基金作為核心資產，把握鎖定高殖利率的最後機會，同時也可關注類股輪動的契機，多元布局生技、基礎建設、公用事業、氣候變遷等投資題材，並且藉由日本及印度股市增加投資組合的地域分散性。此外，在人工智慧（AI）仍為市場的關鍵趨勢下，可關注逢低加碼科技類股的機會。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，美國經濟與企業獲利保持穩健，就已公布第1季財報的企業來看，超過七成企業獲利優於預期。

整體來看，雖然近期市場仍在降息預期調整，以及地緣政治變化間而波動，不過在基本面支持下，待市場整理後，中長期表現仍可期待，建議投資人以多重資產策略來因應，透過多元產業配置來降低投資組合波動，包括科技、非核心消費、醫療保健等可持續關注。