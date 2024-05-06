叫好不叫座？債券 ETF「新光美債1-3」將下市

新光美債1-3（00831B）今年以來含息價格上漲8.49%，是90檔債券ETF中表現最佳的一檔，大幅優於平均值的0.81%，淨值為40.8233元，不過，市場並未因此而買單。新光美債1-3因ETF規模僅剩0.04億元，近30個交易日平均規模小於1億元，已達終止上櫃標準，將向主管機關提出下市申請。

根據新光投信6日公告，新光美債1-3依據證券投資信託契約第25條第1項第5款及第32條規定辦理，至公告日（6日）止，ETF淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元，已達終止證券投資信託契約標準。

新光投信將依本基金證券投資信託契約第25條第1項第5款規定向金管會提出終止本基金證券投資信託契約申請，俟金管會核准後，將依規定辦理後續基金終止上櫃及清算程序。

新光美債1-3追蹤ICE美林美國政府1-3年期債券指數，自2019年4月18日成立、於同年4月26日掛牌上櫃，當時規模約4.65億元，同年在陸續有法人進場下，規模不僅突破百億元，10月更一度高達239.11億元，亦遞出第一次追加募集；而後隨著資金流出，規模一路萎縮，且近年並未跟上這波美債ETF投資熱潮，截至今年3月底，自然人僅剩11人、法人2人、合計投資人數僅13人。

新光美債1-3是新光精選收益ETF傘型基金的兩檔中其一，另一檔新光美國政府20年期(以上)債券ETF已於2021年8月3日獲金管會核准終止證券投資信託契約及清算，清算基準日為同年9月15日。