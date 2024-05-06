00891其實是高股息ETF…超敢配年化超過9%！ 專家：投資人就是價差股息全都要

00891是被科技耽誤的高股息ETF？

中信關鍵半導體（00891）最近宣布每單位配息0.4元，換算下來年化配息率超過9%。可能有人納悶了，為什麼一檔半導體ETF配息居然比高股息ETF還要高？

其實這正是投資ETF的優勢，因為ETF的配息來源，除了上市櫃公司配發的股息之外，還可以從「資本利得」，也就是賣股的獲利部分作為配息來源。

過去一年受惠於科技股的貢獻，台股從15000一口氣漲到20000，而這檔ETF也因為持有一籃子科技股，股價在一年的時間裡大漲近5成，這正是本次高配息的原因。

當然，聰明的投資人可以馬上聯想到，台股並不是年年都漲5000點，所以這種高殖利率表現，並不會是常態。

不過這檔00891特別的地方在於，它算是當前半導體ETF當中「最敢給」的一檔。回顧過去幾次配息紀錄，幾乎年化配息率都落在6%以上，在所有半導體ETF當中高居第一。

可想而知，它們的配息政策是只要當年度資本利得表現不錯，就盡可能轉成配息配發出來，相當於幫投資人「獲利了結」。

這麼做到底是好是壞？

一派觀點認為，標榜科技屬性的ETF根本不需要這麼高的配息，留在市場幫股東賺更多錢不是更好嗎？ 也有一派觀點認為，科技股波動大，好不容易賺到的資本利得當然是要趁勢獲利了結，否則遇到一個空頭也是打水漂。

不過再怎麼爭，都沒有市場用腳投票的結果來的有說服力。事實上，這檔ETF在當前所有半導體ETF規模中排名第1，而且遠超其他同類型商品。

這個結果為我們刻劃出股民內心最真實的想法：

「我要價差、也要股息，一樣都不能少。」

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