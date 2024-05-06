投資006208配息要再投入或買高股息ETF？ 專家：兩萬高點一半資金考慮美金、定存與債券

投資人能在股市裡學到最多的時候，往往不是賺錢，而是虧損虧到足以改變想法的時候。玩股網理財節目「財富狂犇」邀請理財作家十方（李雅雯）分享，她曾經毫無理財概念，直到 18 年前遇到一場家庭火災，想著不能讓孩子剛出世就跟著父母受苦，才開始學習理財。

第一步由記帳觀察家庭消費支出開始。李雅雯很快就發現，雙方都有家庭要扶養，還有小孩，不管再怎麼節省，都很難靠省錢致富的，重點在於增加收入。書裡說，如果你想投資就不可以跳過股票。

2007 年開始買股票，正好在大多頭，整年就賺進 200 萬。但事後來看，牛市對新手並非好事，除了只會追熱門股，只要敢押注就能賺到錢。第二年就遇到 2008 年的金融海嘯，在 8 個月內就把賺到的 200 萬賠回去，還倒賠 200 萬，才知道自己沒有學會這門功課。後來重新歸零，李雅雯靠著人人都能理解的菜市場投資法，11 年滾到 千萬資產，實現提早退休。

重新學習股票，掌握了什麼？

關於投資，知識是有組織的，投資個股需要知道的四個問題包括：

1.企業如何賺錢

2.什麼在影響企業賺錢

3.如何投資企業賺錢

4.什麼在影響你投資企業賺錢

首要問題「企業如何賺錢」，就要從看懂財報開始，很多人從 EPS （每股盈餘）開始看，李雅雯則由 ROE （股東權益報酬率）切入， 這個指標更適合衡量長期表現，特別是能用最小的本錢賺得最大利潤的公司。

一般台灣企業能維持超過 10 年 ROE >15% 就是前段班了，篩選後，可能剩下不到 100 檔個股。這些個股，還要再與同業利益率相比。譬如說 IC 設計產業，一個人力就能創造幾千萬的產值，整體 ROE 就會相對其他產業偏高，所以還是要由同產業橫向相比。

以台積電與聯電 2014～ 2023 年的 ROE 對比，會發現台積電的 ROE 相對穩定，聯電則是在 2020 年由 2020 年由過往的 3% 跳到 12%，推斷可能是廠房或設備攤提折舊完畢。不過，台積電持續在蓋廠，經營成本也是非常高，為什麼能持續保持高 ROE 呢？原因則與產品利基有關，由於掌握產品定價能力，所以台積電雖然成本高，但也賺得多，ROE 自然穩定。

不過當台股上了兩萬點，包括台積電，大部分好股票價格已被資金行情拱高。如果台積電的 ROE 表現穩定，也可以將目光轉移到台積電的供應商。對比台積電 PEG （本益成長比）大約在 20-21 倍，如聯強（2347）同時作為晶片的材料供應整合商與銷售通路商，本益比還不到 20 倍，其他如瑞儀、至上，本益比也不到 20 倍。

閒置資金該選 006208 配息再投入，或是平均分配在市值型與高股息 ETF？

以成分股來看，基本上 006208 與 0056 等高股息 ETF 相比，由於 006208 的台積電佔比很高，兩個選項，基本上就是台積電或其他電子股的選擇。

不管選擇全部放在 006208，或是分配在高股息 ETF，最終目的都是為了要將本金保值、甚至增值，那以成分股來看，還是台積電的成功機率更高一些。若按照台積電法說會， 2027 年 EPS 50 元的目標，那本益比保守估算，股價就會到 1000，就算回檔到 700，潛在漲幅也會有個兩三成。

但李雅雯分享第三種做法：考量到現在位於景氣循環高峰的高原期，在兩萬點此刻投入全部的籌碼，勝率也不高。或許可以一半放在 006208，另一半先放在確定收益的商品如美金、定存與債券等，待景氣循環到低谷時再繼續投入，會是可以參考的做法。

◎本文獲「玩股網-財富狂犇」授權轉載，原文：菜市場都能用的理財法，精打細算還要夠簡單，這關鍵指標精準挑出台股長期獲利金雞母