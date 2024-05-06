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高股息 ETF 持股重疊率看門道 00936成份股重疊率低於三成

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
高股息ETF規模成長不斷成長。聯合報系資料照
高股息ETF規模成長不斷成長。聯合報系資料照

隨著高股息 ETF 的規模成長，市場關注高股息指數換股時，是否會因持有相同成分股在短期間內同時賣出，導致個股產生較大賣壓。

台新臺灣永續高息中小型 ETF（00936）是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股 ETF，觀察其投資組合（截至4月底），與其他高股息 ETF 的成分股大不相同，重疊率皆在30%以內，投資人不妨可將高息中小型 ETF 納入投資組合，降低持股的重壘性，達到分散風險效果。

截至4月30日，00936績效表現優異，今年以來含息報酬達14.1%。同時於今年4月配息，第一次配息0.11元，更是於除息當日即完成填息；第二次配息金額上調至每單位0.16元，預計除息日期為5月16日，投資人可持續關注其後續表現。

00936台新臺灣永續高息中小型ETF ETF 高股息

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