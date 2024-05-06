00878擁五百張…為何不買績效更好的市值型？小師傅曝原因：安全感

光用年化報酬，所有人都知道指數的績效高過高股息，這是基本常識。但個人認為，我還是會選高配息，比較喜歡有現金流。市值型的ETF要用到錢會變成要賣股，這樣感覺股數就變少了。高配息，領到配息也不用賣股數，也會有一種安心感。0050前幾年也掉到7X元，那種感覺很沒安全感，但高股息睡覺就覺的很安心。領到息用不到在拿去復利，也比較有流動資金，投資也會越長久。

好的高股息，配完息後，年化報酬還是打敗通膨的，其實資產哪有縮水，0056已經成功驗證快20年了，而且自從我買了（500張）00878後房事幸福美滿，家庭生活和樂融融，連小孩考試都100分了。

至於市值型（指數化）報酬率更高是沒錯，但當你實際開始投資就是一回事了。真正適合自己抱得長久標的才是適合自己的標的，不要被看似合乎邏輯卻沒有以實際情況去討論的「理論」給蒙蔽囉。真正碰到股災你是會很難熬的，就像前幾年疫情那時候，所以很難說哪邊較好。投資要長期，波動較小又有固定收益，讓人抱的住，才不會像韭菜一樣進進出出，不能持之以恆。再好的標的都沒用。

高股息存股族群有很多千張大戶的武林高手前輩都很會善用自己的股票市值去做質押，讓資產活化翻倍賺錢。千萬不要小看一年多只多賺5%，用質借套利下去，只要不出局，長久下來很可觀。對質借套利者的來說，存股看的還是股息，市值真的最後只是拿來借錢的。最後借到下去都在研究怎麼不還錢過一生的。

市值型對我來說真的很難抱

得要有一大筆資金卡在那

需要用錢的時候

如果剛好下跌硬賣嗎？

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