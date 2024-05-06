中小型ETF 動能強勁

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股中小指數比較 圖／經濟日報提供
台股中小指數比較 圖／經濟日報提供

今年為美國總統選舉年，從經驗來看股市不致太差，配合台股企業獲利有機會成長二位數，台股中長線漲升行情可期，成長動能強勁的中小股可望成為領漲焦點，建議定期定額投資台股中小型ETF，以又結合「中小」、「永續」及「高息」三題材的台股中小型ETF為布局首選。

台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）經理人黃鈺民指出，具備永續條件的企業公司財務體質更為穩健，長期配股能力較佳。中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳，同時具備超額報酬潛力，中長期股價爆發力強，投資組合加入中小型股，成長動能空間更大。

富邦臺灣中小ETF經理人陳双吉表示，台股中小型如營建、電機類等非半導體行業有財報業績支撐，在資金輪轉快速下，有望補漲，帶動中小型與台股續漲。該ETF在電子、電機、金融與營建等熱門題材都有布局，投資人在資金輪轉快速下也能獲取中小型股超額報酬。

ETF 台股

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