將0050和006208換成00878、00919、00929！ 小師傅：沒現金流才真的可怕

兩年前，我付了預售屋10%的頭期款，手中現金加股票剩餘約4百萬左右。當時，我持有的股票是美股SPY、0050和006208市值型ETF，根本沒有什麼現金流。而現在的覺得其實槓桿一點也不可怕，沒現金流才真的可怕。

買完房子後，我感到極度焦慮和憂鬱，擔心之後還要負擔房貸會拉長我的財務自由的時間。幸運的是，我在網路上偶然看到一篇質押的文章，這位作者分享如何將股票市值從幾百萬增加到幾千萬。這篇文章讓我眼界大開，看完後我根本興奮到睡不著之後，我立馬就開始研究質押。

兩年前的質押資料非常少，什麼維持率什麼鬼的我都不知道，都只能自己肉身去嘗試。後來我申請了元大證金的質押，剛好申請完跑流程中遇到了過年，所以沒辦法馬上執行質押，但過年這段時間我開始每天瘋狂地研究質押，想著該如何應付之後的房貸和縮短財務自由的時間。

現在我把質押當做一個大水庫取之不盡用之不竭。想像一下，如果你的投資策略是「只買不賣」，那麼你的資金就會在股市裡長期成長，平均每年增長6%到10%。這聽起來很棒，對吧？

但是，如果你突然需要用錢怎麼辦？這時候股票質押就派上用場了。你可以用你的股票作為抵押，以大約2%左右的低利率借款。這樣一來，你就可以用這些借來的錢，而不是賣掉你的股票。這個策略的關鍵在於，你必須相信股市長期是向上的。如果你有這個信念，那麼使用這個策略就不需要太擔心債務的利息問題。

接下來，選符合自己要的，把ETF的選股策略邏輯去反覆看仔細。再來是回測績效這種東西終究參考就好，他是以每個人操作都一樣去換算的，然而實務上，我們經常會發生預期外的情形的。買什麼抱得住更重要。

但是我還是不贊成本身剛投資股票，對股市沒經驗的人操作，因為股市總有可能有意外狀況。雖然這個做法很多人做過，但還是要注意風險。槓桿就是雙面刃。用的好能更好更快速成長，用不好自己整個賠掉還不夠。

借錢買房

借錢買股

我認為沒有什麼不同

借錢不可怕，可怕的是自己沒有別的配套，就跟你湊頭期款買房一樣，如果你忽然失業了，未來半年的房貸繳的出來嗎？

00878（5百張）

00929（120張）

00919（17張）

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