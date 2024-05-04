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00878、0056、0050存誰都不會睡公園！ 專家：僅有績效差別要拚成長還是選它

聯合新聞網／ 玩股網
台股。記者季相儒／攝影 (聯合報資料照片)
台股。記者季相儒／攝影 (聯合報資料照片)

【文．玩股小博士】

前一週我用三月份定期定額個股、ETF進行存股績效回測，分別是個居榜首的台積電及00878，這週再針對ETF進行深度研究吧，到底買高股息ETF會不會睡公園？大資金一口氣投入ETF會不會遇到什麼黑天鵝？這次就幫大家做更深度的驗證模擬。

首先要先設定遊戲規則，這次一樣分成定期定額、一次單押進場兩種模式，但考量ETF發行年份不像某些老牌股票這麼資深，因此無法回測十年績效，那我就會以年化報酬率估算未來的績效，分成長期持有十年及二十年的模組。

定期定額月買5,000元，股息再投入，放到2024年回測績效

國泰永續高股息ETF（00878）

上週已經幫大家算完，因為2020年發行的緣故，實際數據僅五年可供參考，因此本金投入30萬元，總市值可滾到414,686元，總股息為33,801元，年化報酬率為6.7%。

年化報酬率模擬到十年：前五年為真實數據，假定後面五年持續每月買5,000元，總成本投入60萬元，總市值可滾到929,365元，總股息為46,747元。

年化報酬率模擬到二十年：前五年為真實數據，假定後面十五年持續每月買5,000元，總成本投入120萬元，二十年總市值可達2,668,854元，總股息為89,412元。

元大高股息ETF（0056）

因為0056是2017年底發行，所以能回測到18年數據。

十年長期持有：均為真實數據，總市值可滾到1,158,645元，總股息為229,539元，年化報酬率為6.8%。

二十年長期持有：前18年累積總市值可達到2,861,444元，總股息為856,014元，年化報酬率為5.6%。模擬後面兩年之後，總市值達3,321,394元，總股息為954,572元。

元大台灣50ETF（0050）

發行時間是2003年，也是台股最資深的ETF。

十年長期持有：均為真實數據，總市值可滾到1,251,597元，總股息為141,205元，年化報酬率為7.6%。

二十年長期持有：均為真實數據，總市值可滾到4,040,014元，總股息為682,998元，年化報酬率為6.4%。

領股息就找0056，拼成長還是0050最好

以真實數據回測來看，想領股息的是0056勝出，但這邊假定的是股息再投入，所以總市值更為重要，若以這個角度來評比，則是0050最厲害，尤其是長期存20年之後可達400萬以上的規模。至於會不會睡公園？單就三檔ETF目前回測數據來看，應該還不用過度擔心，差別只在於績效好壞而已。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00878/0056/0050實測！存20年哪一檔會睡公園？

0050元大台灣50 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 ETF 季配息 市值型

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