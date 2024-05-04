三檔台股 ETF 換血

三檔台股ETF追蹤指數定期審核結果出爐，包含兆豐永續高息等權（00932）、第一金工業30及兆豐藍籌30，三檔合計規模為63.62億元，成分股納入和刪除變動將自昨（3）日交易結束後生效（亦即自5月6日起生效）。

兆豐永續高息等權追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數，今年第二次成分股調整將納入及刪除各20檔，換股檔數比為40%；第一金工業30追蹤臺灣指數公司工業菁英30指數，納入和刪除各九檔，換股檔數比為30%；兆豐藍籌30追蹤臺灣指數公司藍籌30指數，本次新納入及刪除各八檔，換股檔數比為26.6%。

綜合三檔ETF本次新增及刪除股來看，聯電獲得兩檔（第一金工業30及兆豐藍籌30）納入，將有資金活水利多。

至於台塑、南亞一舉被三檔ETF剔除；南亞科、國泰金、矽力*-KY則被兩檔ETF刪除成分股之列。

兆豐永續高息等權及兆豐藍籌30兩檔同步將於5月16日除息，兩檔同屬於每季配息，前者每受益權單位擬配0.9元，以昨日收盤價換算殖利率為2.84%；後者配0.52元，殖利率為2.91%。