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野村臺灣趨勢動能高股息 ETF 00944預計5月9日掛牌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

4月29日正式成立的野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）預定於5月9日掛牌，採月配息，預計7月首次除息。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）經理人林怡君表示，野村投信再次創新出發，推出首檔結合「趨勢動能」x 優化的「高股息」，野村臺灣趨勢動能高股息ETF （00944）從篩選流程的本質上做出市場區隔與進化，成為新一代高息股的投資新顯學。「學術實證」加上「實質指數數據」的雙重驗證下，兼具「趨勢動能」x「高息」是台灣少見的強勢高息股，全天候領漲抗跌特性可望提升整體報酬、有效降低投資波動，「強勢」、「高息」、「低重疊」優勢，讓投資人在獲取相關收益機會的同時，享有更高存股的 CP 值。

一般而言，會選擇高股息 ETF 與存股的投資人，採取的都是分時投資策略，代表重視風險與投資穩健，然而，個股操作可以取得比較高的獲利，但是風險也相對較高，相較於個股投資，ETF 可以將風險分散到數十檔個股中，又可參與行情，長期亦能取得穩定獲利。

00944從市值前300大上市櫃公司，篩選出「夠大、流動性高、有獲利、永續」等具備基本好公司條件、同時又符合「強勢」與「高息」的50檔精選成分股，透過「動能指標」聚焦股價處於正向趨勢動能的強勢股，兼顧股息與價格總報酬，以避免落入「追當前高息」但犧牲「未來息收與成長性」的問題，同時採用獨特的「股利指標」，發掘「目前及未來」均有能力持續配發豐沛股利的公司，透過實證，臺灣趨勢動能高股息指數自2015年11月17日至2024年2月29日累積總報酬達416.53%，當中股息報酬即達193.75%，幾乎快等同於臺灣加權指數同期間的股息與價格累積總報酬206.91%，以及臺灣高股息指數的累積總報酬203.19%，另外還有額外資本利得的部分，即價格報酬達222.78%，代表「強勢高息股」可望兼顧高股息ETF投資上的息收、成長與總報酬未來性，有望大幅提升高息股報酬潛力。

臺灣趨勢動能高股息指數與台股主要指數比較(資料來源：臺灣指數公司，Bloomberg，回測期間為2015/11/17-2024/2/29。)
臺灣趨勢動能高股息指數與台股主要指數比較(資料來源：臺灣指數公司，Bloomberg，回測期間為2015/11/17-2024/2/29。)

高股息

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