4檔月配型債券 ETF 配息開獎 群益 ETF 00937B 續配0.084元

5月將除息的ETF陸續公告配息資訊，隨著月配型ETF產品數量增加，每月配息公告也都令市場格外關注，以債券ETF來看，目前採取月配機制的產品共計有六檔，排除00942B、00945B兩檔新募集、還未配息的產品來看，另外4檔產品，包括群益ESG投等債20+(00937B)、國泰10Y+金融債(00933B)、中信高評級公司債(00772B)、中信優先金融債(00773B)都已公告這次配息金額。

根據投信投顧公會與各家投信網站所公告的配息資訊，若以5月2日收盤日來推算，單次配息率以群益ESG投等債20+(00937B)的0.54%最高，這次預估每股配發金額為0.084元，此次為00937B第四次配息，且連續四次的金額都一樣為0.084元，可見其配息政策訴求穩定，以符合投資大眾冀望透過債券ETF建立長期穩定現金流的投資目的。其次為00933B的0.43%，預估每股配發金額為0.07元，同樣與前期一致。再來分為00773B和00772B的0.4%和0.39%，預估每股配發金額為0.145源和0.136元。這四檔債券ETF都將於5月17日除息，故想參與領息的投資人，請留意5月16日為最後買進日。

財富管理專家表示，隨著投資人對於債券ETF的認同度提升，加上自聯準會下半年來暫停升息，利率風險降溫，到了今年市場期待啟動降息之下，令債市投資處於順風環境，投資人也透過債券ETF來卡位行情，統計今年來整體債券ETF規模增加近3298億元至近2.38兆元，受益人數也躍增至接近158.42萬人。若進一步觀察規模成長最多、最受市場青睞的債券ETF，則以00937B群益ESG投等債20+規模增加進929.06億元，表現最佳。

財富管理專家進一步指出，00937B之所以獲得投資人認同的因素推測有三，一為其所布局的成分券為鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，可說是從源頭提升配息能力，也兼顧資產品質，且布局長天期債券也有望受惠於後續降息契機；二為月月配設計，以及當初以15元發行，門檻相較當時市面上大多數債券

ETF友善；三為00937B自開始配息以來，連續四次配息金額都穩定一致，讓投資人得以打造穩定現金流，資金運用規劃上也相對不易受到影響。