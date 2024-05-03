快訊

特斯拉FSD在陸落地掀電動車新戰局 北京放行有何盤算？

斗南豐田工業區嚴重車禍 5車相撞1人無呼吸心跳4人傷

阿里山林鐵小火車中斷15年…預計「這天」全線通車 試運轉結果曝

4檔月配型債券 ETF 配息開獎 群益 ETF 00937B 續配0.084元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
4檔月配息債券ETF最新配息(資料來源：CMoney、各投信官網、2024/05/02)
4檔月配息債券ETF最新配息(資料來源：CMoney、各投信官網、2024/05/02)

5月將除息的ETF陸續公告配息資訊，隨著月配型ETF產品數量增加，每月配息公告也都令市場格外關注，以債券ETF來看，目前採取月配機制的產品共計有六檔，排除00942B、00945B兩檔新募集、還未配息的產品來看，另外4檔產品，包括群益ESG投等債20+(00937B)、國泰10Y+金融債(00933B)、中信高評級公司債(00772B)、中信優先金融債(00773B)都已公告這次配息金額。

根據投信投顧公會與各家投信網站所公告的配息資訊，若以5月2日收盤日來推算，單次配息率以群益ESG投等債20+(00937B)的0.54%最高，這次預估每股配發金額為0.084元，此次為00937B第四次配息，且連續四次的金額都一樣為0.084元，可見其配息政策訴求穩定，以符合投資大眾冀望透過債券ETF建立長期穩定現金流的投資目的。其次為00933B的0.43%，預估每股配發金額為0.07元，同樣與前期一致。再來分為00773B和00772B的0.4%和0.39%，預估每股配發金額為0.145源和0.136元。這四檔債券ETF都將於5月17日除息，故想參與領息的投資人，請留意5月16日為最後買進日。

財富管理專家表示，隨著投資人對於債券ETF的認同度提升，加上自聯準會下半年來暫停升息，利率風險降溫，到了今年市場期待啟動降息之下，令債市投資處於順風環境，投資人也透過債券ETF來卡位行情，統計今年來整體債券ETF規模增加近3298億元至近2.38兆元，受益人數也躍增至接近158.42萬人。若進一步觀察規模成長最多、最受市場青睞的債券ETF，則以00937B群益ESG投等債20+規模增加進929.06億元，表現最佳。

財富管理專家進一步指出，00937B之所以獲得投資人認同的因素推測有三，一為其所布局的成分券為鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，可說是從源頭提升配息能力，也兼顧資產品質，且布局長天期債券也有望受惠於後續降息契機；二為月月配設計，以及當初以15元發行，門檻相較當時市面上大多數債券

ETF友善；三為00937B自開始配息以來，連續四次配息金額都穩定一致，讓投資人得以打造穩定現金流，資金運用規劃上也相對不易受到影響。

債券ETF 月配息

延伸閱讀

ESG企業永續獎／玉山金 一舉囊括三獎項

債券投資 短打長抱都好

行情走在降息前 主動式管理發掘利之所「債」

台股2萬點該如何布局？聚焦定期定額，掌握AI產業放量兼顧獲利與波動風險

相關新聞

00878花130萬就能月領1萬⋯比買房門檻低很多！網曝兩者差異

國民ETF-國泰永續高股息（00878）今年第2季配息金額出爐，00878每受益權單位擬配發0.51元，配息金額創ETF成立以來最高。網友討論，花130萬就能月收1萬元的配息，比買房出租划算許多。但其他人點出，買房投資重點是「房價會翻倍」，這並不是買股可以比較的。

00929「再配」0.2元…單月配息率1%！ 存股達人：換算年化近12％

00929五月再配0.20元 年化配息率高達11.97%！

00940五月換股「踢長榮換長榮航」？網嗨：吃新豆腐起飛了

00940規模1851億元為台灣高股息ETF規模第四大，5月換股在即，成分股洗牌備受關注，法人預估可能將有18檔剔除，18檔新增入列。PTT網友討論，外界猜測長榮將被換掉、長榮股將被納入，「感覺有新豆腐可以吃」，其他人信心喊話「換股起飛」。

00878連買一年成本會落在「年線」上？ 貸夫實測：確實相差沒有很多！

如果把第三第四季的股利再投入，應該會更接近年線，因為下半年的股價走揚...

受惠 AI 需求暢旺 半導體ETF有底氣

全台首檔以台灣半導體為題的中信關鍵半導體ETF（00891）5月2日發布第一階段分配評價結果，現金收益公布日為5月15日...

Fed利率維持不變 錢進債券ETF有訣竅

美國聯準會（Fed）結束為期二天的利率決策會議，一如市場預期按兵不動，主席鮑爾更釋出下一步不太可能是升息的訊號，仍保有降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。