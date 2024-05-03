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00929「再配」0.2元…單月配息率1%！ 存股達人：換算年化近12％

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。中央社記者張皓安攝 113年4月17日
台股示意圖。中央社記者張皓安攝 113年4月17日

00929五月再配0.20元 年化配息率高達11.97%！

2024年05月02日，復華投信官網公告，00929復華台灣科技優息ETF，預計配發現金股利0.20元，利用公告當天的收盤價格20.05元計算，本次配息的單月配息率1.00%，直接換算成年化配息率11.97%。

00929本次配息資訊如下：

配息金額：0.20元

最後買進日：2024年05月20日

除息日：2024年05月21日

配息日：2024年06月17日

00929復華台灣科技優息ETF，連續兩個月年化配息率飆至12%！

熱門高股息ETF：0056、00878、00919、00929，最近幾個月紛紛調高配息金額，5月份全台灣第一檔季配息高股息ETF 00878，配息金額季增27.5%，第二季預估配息金額0.51元，直接比第一季的0.40元多增加28%，全台灣第一檔月配息高股息ETF 00929，繼續維持單月0.20元高配息，連續兩個月年化配息率高達12%，配息公告這天，00929官網資料顯示，基金資產淨值1846億元新台幣，00940官網資料顯示，基金資產淨值1851億元新台幣，究竟能不能夠依靠這次配息扳回一城，搶回台股原型ETF規模第五名寶座，這禮拜觀眾朋友可以拭目以待。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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