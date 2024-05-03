00929「再配」0.2元…單月配息率1%！ 存股達人：換算年化近12％

國民ETF-國泰永續高股息（00878）今年第2季配息金額出爐，00878每受益權單位擬配發0.51元，配息金額創ETF成立以來最高。網友討論，花130萬就能月收1萬元的配息，比買房出租划算許多。但其他人點出，買房投資重點是「房價會翻倍」，這並不是買股可以比較的。

2024-05-03 09:12