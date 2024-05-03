Fed利率維持不變 錢進債券ETF有訣竅

美國聯準會（Fed）結束為期二天的利率決策會議，一如市場預期按兵不動，主席鮑爾更釋出下一步不太可能是升息的訊號，仍保有降息的彈性，安撫投資人對通膨的擔憂。中信美國公債20年（00795B）公告2024年5月第一階段分配評價結果，現金收益公布日為5月15日，收益分配發放日為6月13日。

根據CMoney統計，今年以來20年期美債ETF規模增逾千億元、達4,961.4億元，受益人數也大增20萬人，突破70萬人關卡，而中信美國公債20年（00795B）規模亦飛越400億元關卡、達432.7億元，受益人數也增至52,429人，無論規模或受益人數今年來均成長逾4成，顯示長天期美債ETF人氣火紅。

中信美國公債20年（00795B）自2019年4月上市，採取季配息機制，除息月為2、5、8、11月，至今已連續19次配息，其中2024年1月每單位配發0.35元，而今年第二次配息資訊，投資人可至中國信託官網查詢。

中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹表示，美國3月零售銷售月增率達0.7%，前月數據也上修0.2%，顯示消費動能穩健，促使市場對Fed降息時程將往後延，預估短期美債殖利率將呈高檔震盪，目前債券市場已反映今年降息1至2碼空間，因此預期債券殖利率上漲空間也相對有限。

以近期公布經濟數據來看，在通貨膨脹仍高於預期、美國就業市場與消費動能穩健之下，支撐美國經濟緩步成長，市場對Fed啟動降息時點一延再延。據FedWatch工具顯示，預期9月降息一碼的機率44.4%（截至4/30），因此在市場觀望Fed態度與降息路徑下，短線經濟數據將使債券市場殖利率走勢更為震盪。

在降息時點與通膨數據更加明朗化前，張瓈尹預期，債券殖利率將維持高位更長一段時間，投資人可趁殖利率位於近十多年來高檔水準布局債券ETF，並等待稍晚降息後可能帶來的資本利得；針對債券ETF投資配置，投資人可將部分資金布局於擁有較高評等的投資等級債券ETF，如中信高評級公司債、中信優先金融債或即將募集的中信優息投資級債，並搭配中信美國公債20年，待爾後啟動降息時，有望增加未來資本利得收入，兼顧收益與風險。