快訊

特斯拉FSD在陸落地掀電動車新戰局 北京放行有何盤算？

斗南豐田工業區嚴重車禍 5車相撞1人無呼吸心跳4人傷

阿里山林鐵小火車中斷15年…預計「這天」全線通車 試運轉結果曝

Fed利率維持不變 錢進債券ETF有訣竅

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中信美國公債20年（00795B）2023年來的配息表（資料來源：中國信託投信）
中信美國公債20年（00795B）2023年來的配息表（資料來源：中國信託投信）

美國聯準會（Fed）結束為期二天的利率決策會議，一如市場預期按兵不動，主席鮑爾更釋出下一步不太可能是升息的訊號，仍保有降息的彈性，安撫投資人對通膨的擔憂。中信美國公債20年（00795B）公告2024年5月第一階段分配評價結果，現金收益公布日為5月15日，收益分配發放日為6月13日。

根據CMoney統計，今年以來20年期美債ETF規模增逾千億元、達4,961.4億元，受益人數也大增20萬人，突破70萬人關卡，而中信美國公債20年（00795B）規模亦飛越400億元關卡、達432.7億元，受益人數也增至52,429人，無論規模或受益人數今年來均成長逾4成，顯示長天期美債ETF人氣火紅。

中信美國公債20年（00795B）自2019年4月上市，採取季配息機制，除息月為2、5、8、11月，至今已連續19次配息，其中2024年1月每單位配發0.35元，而今年第二次配息資訊，投資人可至中國信託官網查詢。

中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹表示，美國3月零售銷售月增率達0.7%，前月數據也上修0.2%，顯示消費動能穩健，促使市場對Fed降息時程將往後延，預估短期美債殖利率將呈高檔震盪，目前債券市場已反映今年降息1至2碼空間，因此預期債券殖利率上漲空間也相對有限。

以近期公布經濟數據來看，在通貨膨脹仍高於預期、美國就業市場與消費動能穩健之下，支撐美國經濟緩步成長，市場對Fed啟動降息時點一延再延。據FedWatch工具顯示，預期9月降息一碼的機率44.4%（截至4/30），因此在市場觀望Fed態度與降息路徑下，短線經濟數據將使債券市場殖利率走勢更為震盪。

在降息時點與通膨數據更加明朗化前，張瓈尹預期，債券殖利率將維持高位更長一段時間，投資人可趁殖利率位於近十多年來高檔水準布局債券ETF，並等待稍晚降息後可能帶來的資本利得；針對債券ETF投資配置，投資人可將部分資金布局於擁有較高評等的投資等級債券ETF，如中信高評級公司債、中信優先金融債或即將募集的中信優息投資級債，並搭配中信美國公債20年，待爾後啟動降息時，有望增加未來資本利得收入，兼顧收益與風險。

債券ETF 美國公債

延伸閱讀

Fed鷹調放軟 鮑爾：不考慮再度升息

期待財報和就業報告 道指漲322點 史指3日來首度走升

經濟日報社論／Fed政策運作空間急劇萎縮

債券投資 短打長抱都好

相關新聞

00878花130萬就能月領1萬⋯比買房門檻低很多！網曝兩者差異

國民ETF-國泰永續高股息（00878）今年第2季配息金額出爐，00878每受益權單位擬配發0.51元，配息金額創ETF成立以來最高。網友討論，花130萬就能月收1萬元的配息，比買房出租划算許多。但其他人點出，買房投資重點是「房價會翻倍」，這並不是買股可以比較的。

00929「再配」0.2元…單月配息率1%！ 存股達人：換算年化近12％

00929五月再配0.20元 年化配息率高達11.97%！

00940五月換股「踢長榮換長榮航」？網嗨：吃新豆腐起飛了

00940規模1851億元為台灣高股息ETF規模第四大，5月換股在即，成分股洗牌備受關注，法人預估可能將有18檔剔除，18檔新增入列。PTT網友討論，外界猜測長榮將被換掉、長榮股將被納入，「感覺有新豆腐可以吃」，其他人信心喊話「換股起飛」。

00878連買一年成本會落在「年線」上？ 貸夫實測：確實相差沒有很多！

如果把第三第四季的股利再投入，應該會更接近年線，因為下半年的股價走揚...

受惠 AI 需求暢旺 半導體ETF有底氣

全台首檔以台灣半導體為題的中信關鍵半導體ETF（00891）5月2日發布第一階段分配評價結果，現金收益公布日為5月15日...

Fed利率維持不變 錢進債券ETF有訣竅

美國聯準會（Fed）結束為期二天的利率決策會議，一如市場預期按兵不動，主席鮑爾更釋出下一步不太可能是升息的訊號，仍保有降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。