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ETF發行熱 金管會出手降溫

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

投信業狂發ETF、壓縮主動型基金，市場發展出現傾斜，金管會昨（2）日宣布調整「投信躍進計畫」將承作有關ETF的業務全數剔除、不計入優惠門檻標準中，要讓主動型基金有機會抬頭，新制在今年6月申請時適用，9月底前公布新名單。

2023年獲「躍進計畫」優惠是元大投、國泰投和第一金投信等三家，金管會以新制來估算，將會有一家未能達標而遭剔除，無法再享優惠。

目前市場以發行主動型基金較多者，以外商投信、本土中型業者為主，料成為這波新制的受惠者。一旦獲得「認可」，可享新基金加速審、增加送審檔數等。

金管會此政策有三大效益，一、降溫投信業狂發高股息ETF熱潮，二、促投信業多發主動型基金、提升投研能力，三、讓重押ETF的業者也能轉向，衡平產品策略。

證期局副局長黃厚銘說，基金有主、被動型，每家投信業發展策略不同，但近年ETF熱潮，影響計算優惠門檻標準，金管會不希望因為市場發展、擠壓了主動型業者，希望讓未來標準回到中性狀況。他說，這就如同「考試引導教學」，透過修改標準，讓市場、業者產品策略更能兼顧主被動型，回到平衡狀況，而非過度偏頗。

金管會是在2015年推出「躍進計畫」，藉此提升投信人才、技術、擴大規模並朝國際化發展，至今已邁入第十年。採每年評核並在9月底前公布新一年度申請獲認可、可拿優惠的業者。

以近五年來看，達標拿優惠者多是元大、國泰、富邦等大型投信、全以發ETF為主，加上近兩年ETF掀狂潮，市場發展與產品策略出現傾斜。

金管會這次修正「躍進計畫」中的「投研能力項目」指標，將投信業者複委託檔數或規模、平均報酬率、近三年投研團隊、人數及平均資產規模等，全數剔除計算ETF業務量。

另外，新光投信昨日宣布，新光台灣高息優質成長ETF因未取得證期局核准函，決定該檔ETF暫停募集，此消息被市場視為金管會已開始對高股息ETF把關趨嚴；證期局副局長黃厚銘晚間強調，審查標準前後一致且中性，「該檔ETF是公司自行撤件」。

ETF 金管會 高股息

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