13檔ETF逆勢漲 躍焦點

美聯準會（Fed）利率決策會議如預期按兵不動，主席鮑爾暗示高利率將維持更長一段時間，並表明不太可能升息，美科技股拉回整理，台股AI等強勢股熄火，加權指數昨（2）日跌174點，但仍有台新永續高息中小ETF（00936）等13檔台股ETF逆勢上漲，成為焦點。

展望後市，台新永續高息中小ETF經理人黃鈺民表示，台股基本面長期展望正向，AI供應鏈業績可望逐季成長，PC等消費電子需求仍在醞釀但將逐漸轉好，整體來看，台灣出口回升、通膨可控，預測機構一致預測2024年GDP重返3%以上，企業獲利年增率有機會達雙位數，配合下半年Fed仍有機會啟動降息資金行情，台股中長線不看淡，可利用短線急跌逢低布局遭錯殺績優股。

黃鈺民指出，台股短期震盪，預期短線小型股將優於大型股，因為中小股易成為大戶及投信季底作帳標的，此外在股市回檔時，大型股容易成為外資提款機，中小型股股權集中、籌碼穩，投資部位加入中小型股，有助降低波動度。

中信成長高股息ETF經理人張圭慧表示，受惠都更、業績展望等題材，帶動營建類股及電子成分股類股走勢強勢，中信成長高股息ETF隨之上漲，預期相關類股在題材帶動下後市表現值得期待。

張圭慧說，新興科技應用日新月異，加速終端消費需求回溫、AI商機加速拓展，相關類股亦有表現機會，且資金面持續寬鬆，台股後市可望呈現多頭趨勢，建議投資人可配置高股息ETF，有機會參與後市成長契機。